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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    16 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    13 комментариев
    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня

    Сборная Англии впервые завоевала бронзу чемпионата мира по футболу

    Сборная Англии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


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    17 июля 2026, 09:49 • Новости дня
    ФИФА впервые представила чемпионские перстни

    ФИФА: Победителям чемпионата мира по футболу впервые вручат чемпионские перстни

    ФИФА впервые представила чемпионские перстни
    @ fifa.com

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории турниров под эгидой Международной федерации футбола триумфаторам мирового первенства помимо медалей вручат специальные чемпионские перстни.

    Победители чемпионата мира по футболу 2026 года получат эксклюзивные чемпионские перстни, передает официальный сайт ФИФА.

    Это нововведение переносит известную американскую спортивную традицию в глобальный футбол.

    Всего будет выпущена строго лимитированная серия из 2026 индивидуально пронумерованных колец. Из них 30 экземпляров предназначены для игроков и тренеров победившей команды, а оставшиеся 1996 поступят в продажу для болельщиков по всему миру как официальная лицензионная продукция.

    На одной стороне перстня будет изображен трофей чемпионата мира, а другую адаптируют под символику команды-победительницы. Сразу после финала, который пройдет 19 июля на стадионе Нью-Джерси между сборными Испании и Аргентины, капитан и главный тренер получат временные кольца. Позже каждому из триумфаторов вручат индивидуально подогнанный оригинал с сертификатом подлинности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финал турнира оказался под угрозой срыва из-за лесных пожаров в Канаде.

    Искусственный интеллект предсказал победу испанской команды на чемпионате мира с вероятностью в 16%.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    16 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    ФИФА отложила наказание сборной Аргентины за политический баннер

    ФИФА отложила наказание сборной Аргентины за баннер с Фолклендскими островами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация футбола (ФИФА) вынесет вердикт по дисциплинарному делу аргентинских футболистов только после финального матча чемпионата мира против команды Испании, пишут западные СМИ.

    ФИФА не станет применять санкции к игрокам сборной Аргентины за демонстрацию политического баннера до окончания мундиаля, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию Cope.

    По данным источника, организация откроет дисциплинарное дело, однако окончательное решение будет принято после финала чемпионата мира, который состоится 19 июля. Ранее аргентинские футболисты отпраздновали победу над Англией в полуфинале с плакатом, содержащим фразу: «Мальвины – аргентинские».

    За этот поступок спортсменам грозят различные санкции, включая штрафы и запрет на футбольную деятельность. Напомним, территориальный спор между Аргентиной и Британией вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов продолжается многие десятилетия, а в 1982 году привел к вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 в полуфинале турнира.

    Ранее Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о принадлежности спорных территорий. А глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила о намерении восстановить полный суверенитет над архипелагом.

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    16 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Лондон потребовал наказать сборную Аргентины по футболу за политический баннер

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Британии поддержала инициативу о проверке действий игроков сборной Аргентины, развернувших плакат о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов после победного полуфинала чемпионата мира.

    Офис Кира Стармера одобрил идею привлечь Международную федерацию футбола к разбирательству скандала на турнире, передает РИА «Новости». Накануне аргентинцы обыграли англичан и второй раз подряд вышли в финал ЧМ по футболу. Во время празднования спортсмены демонстрировали баннер о том, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине.

    «Даунинг-стрит поддержала призыв министра к ФИФА расследовать, нарушили ли аргентинские футболисты правила, размахивая баннером в поддержку претензий своей страны на Фолклендские острова», – отметили в пресс-службе канцелярии. Там напомнили, что эти территории однозначно являются британскими.

    Представители премьера добавили, что кубок может им не достаться, однако острова определенно остаются за Лондоном. В правительстве также пожелали удачи финалистам, особенно выделив Испанию. Известно, что в 2014 году аргентинская ассоциация уже получала штраф от ФИФА за аналогичный поступок перед матчем со Словенией.

    Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1. В прошлом году Буэнос-Айрес призвал Лондон возобновить переговоры о суверенитете спорного архипелага.

    Весной правительство Фолклендских островов отвергло возможность пересмотра принадлежности территории Великобритании.

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    17 июля 2026, 09:14 • Новости дня
    Ole: Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за канадских лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Решающий матч между сборными Испании и Аргентины может быть отложен из-за сильного задымления в Нью-Йорке, вызванного канадскими лесными пожарами.

    Финальная игра чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась под угрозой срыва из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, передает РИА «Новости».

    Матч между Испанией и Аргентиной запланирован на 19 июля в Нью-Йорке. Дым от канадских лесов уже достиг территории США, подняв индекс качества воздуха до уровня «очень нездоровый».

    В Чикаго из-за сильного загрязнения воздуха ранее перенесли матч регулярного чемпионата MLS. Местные власти закрыли часть общественных мест и отменили уличные мероприятия. В Вашингтоне введен «красный» уровень опасности из-за качества воздуха, а небо над Нью-Йорком и Бостоном заволокло мглой.

    Международная федерация футбола имеет протоколы на случай опасного уровня загрязнения. По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады, в стране зафиксировано 876 активных природных пожаров, из которых 202 полностью неконтролируемые.

    Всего с начала года произошло более 3,5 тыс. возгораний. Американский сенатор Берни Морено пообещал инициировать законопроект о санкциях против Канады из-за ухудшения экологии в США.

    Финальный матч турнира пройдет на стадионе в штате Нью-Джерси. Масштабные футбольные соревнования завершатся 19 июля.

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    16 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    Милей допустил штраф Аргентине за политический баннер на ЧМ по футболу

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная Аргентины в худшем случае рискует получить экономические санкции после демонстрации политического лозунга на матче чемпионата мира против англичан, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

    Милей прокомментировал инцидент на ЧМ по футболу с участием Лионеля Месси и других игроков сборной Аргентины, передает РИА «Новости». Футболисты развернули плакат с надписью о принадлежности спорных территорий Буэнос-Айресу после победы над командой Англии.

    «Вещи, которые происходят на поле с футболистами, не являются частью дипломатии. В худшем случае Аргентина получит экономическую санкцию на 30 тыс. долларов», – цитирует аргентинского лидера Radio Mitre. Он добавил, что желание граждан выразить свои чувства нормально, однако футбол не следует путать с политикой.

    Буэнос-Айрес и Лондон давно спорят о суверенитете над Фолклендскими островами. В 1982 году конфликт перерос в войну, завершившуюся поражением латиноамериканской страны. Проведенный в 2013 году референдум закрепил за архипелагом статус заморской территории Британии, однако аргентинские власти результаты голосования не признали.

    Канцелярия премьер-министра Великобритании поддержала инициативу о проверке действий аргентинских футболистов.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по этому дисциплинарному делу до окончания чемпионата мира.

    Весной администрация Фолклендских островов категорически отвергла возможность пересмотра принадлежности данной территории.

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    17 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Милей решил не ехать на финал ЧМ по футболу из-за суеверий

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аргентинский лидер Хавьер Милей не собирается ехать на финал чемпионата мира по футболу, где будет играть сборная страны, он пояснил, что это плохая примета.

    В эфире радиостанции El Observador Милея спросили о планах поехать в Нью-Джерси на матч с Испанией. «Ни в коем случае. Я буду и дальше смотреть все матчи из Кинта де Оливос (президентская резиденция)», – заявил аргентинский лидер, передает РБК.

    Он также рассказал о своей счастливой теплой куртке, которую наденет во время финала.

    По словам президента, он носит куртку дома из-за холода, так как не включает отопление. Во время четвертьфинала со Швейцарией ему стало жарко, и он снял вещь, после чего аргентинцам забили гол. Надев куртку обратно, Милей больше ее не снимал, и команда победила со счетом 3:1.

    Традиция аргентинских президентов избегать важных матчей сборной берет начало в 1990 году. Тогда Карлос Менем посетил игру, и команда сенсационно уступила Камеруну. С тех пор действующие главы государства не присутствуют на матчах национальной сборной.

    Напомним, в четвертьфинале турнира сборная Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время. В полуфинальном матче южноамериканская команда одержала победу над англичанами. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о регулярном общении с Дональдом Трампом по поводу чемпионата.

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    18 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Месси назвал невероятным старое фото с футболистом Ямалем

    Месси прокомментировал фото с младенцем Ямалем перед финалом чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Аргентинец Лионель Месси остался под впечатлением от архивного снимка 19-летней давности, на котором он купает младенца, ставшего его соперником по финалу чемпионата мира.

    Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал совместную фотографию с испанским нападающим Ламином Ямалем, передает РИА «Новости».

    Снимок сделали в 2007 году во время благотворительной акции газеты Diario Sport. Вырученные средства направили организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. Тогда 20-летний аргентинец купал в ванночке младенца, ставшего впоследствии игроком испанской команды.

    «Ламин – фантастический игрок, за которым я внимательно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю и которому всегда желаю всего наилучшего», – подчеркнул спортсмен.

    Капитан аргентинцев добавил, что считает фотографию невероятной. По словам футболиста, испанец является одним из лучших игроков мира, поэтому предстоящий финальный матч окажется сложным.

    Решающая игра между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финальный матч турнира оказался под угрозой срыва из-за канадских лесных пожаров.

    В полуфинале аргентинские футболисты одержали волевую победу над командой Англии.

    Испанская сборная на пути к решающей игре обыграла французских соперников.

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    16 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    ФИФА запретила грозненскому клубу «Ахмат» регистрировать новых игроков

    ФИФА наложила на грозненский «Ахмат» трансферный запрет

    Tекст: Мария Иванова

    Грозненский «Ахмат» оказался под трансферным запретом: клубу с 14 июля запрещено заявлять новых игроков до устранения нарушений.

    Решение о наложении санкций на грозненский футбольный клуб появилось на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». Запрет на регистрацию новичков вступил в силу 14 июля.

    Ограничения с команды будут сняты только после устранения причин наказания, которые на данный момент остаются неизвестными.

    По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги грозненский коллектив занял девятое место в турнирной таблице. Команда смогла заработать 37 очков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Международная федерация футбола запретила московскому ЦСКА регистрировать новых игроков

    В августе прошлого года грозненский клуб согласовал трехлетний контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    В июне УЕФА не допустил российские команды к участию в еврокубках на сезон-2026/27.

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    18 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале

    Дипломат МИД Щетинин заявил о поддержке россиянами Аргентины на мундиале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку сборной Аргентины перед грядущим финалом чемпионата мира по футболу, отметив симпатии россиян к этой команде.

    Глава латиноамериканского департамента российского внешнеполитического ведомства Александр Щетинин выразил надежду на победу сборной Аргентины в финальном матче мундиаля. Выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры в Москве, дипломат подчеркнул симпатии граждан России к этой команде, пишет РИА «Новости».

    «Мы желаем Аргентине победы на мундиале», – заявил Щетинин. Собравшаяся публика встретила слова представителя МИД бурными аплодисментами.

    Решающая игра турнира состоится 19 июля. Аргентинские футболисты, одолевшие в полуфинале сборную Англии, встретятся с командой Испании, которая ранее выбила из борьбы Францию.

    Сам фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в субботу в столичном саду «Эрмитаж», предлагая гостям насыщенную программу, включая танцевальные мастер-классы, лекции и дегустацию национальных блюд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира аргентинские футболисты обыграли сборную Англии со счетом 2:1.

    Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу игроков южноамериканской команды до завершения мундиаля. Проведение решающего матча против Испании оказалось под угрозой срыва из-за сильного задымления от канадских лесных пожаров.

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    16 июля 2026, 09:21 • Новости дня
    РФС заявил о внедрении нательных камер для судей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение камер на судьях в Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется в предстоящем сезоне, заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

    Каманцев сообщил, что нововведение планируется реализовать в стартующем сезоне, передают РИА «Новости». Подобная технология впервые применялась на чемпионате мира по футболу, проходящем в США, Канаде и Мексике.

    «Камеры на судьях мы сейчас тестируем с «Матч ТВ». Уже пробовали во Второй лиге «Б», на одном из матчей ФНЛ в ближайшее время будет. Это те форматы и изменения, которые мы поддерживаем: они дадут больше динамики при показе», – подчеркнул Каманцев. Он отметил, что система не только сделает трансляции интереснее, но и поможет в обучении арбитров.

    В настоящее время проводится техническая обкатка оборудования для предотвращения сбоев связи. Политические вопросы внедрения технологии уже согласованы. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27.

    Министерство спорта РФ сократило лимит на легионеров в заявках команд до 12 человек.

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев анонсировал масштабное обновление системы видеопомощи арбитрам.

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    17 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    ФБР изъяло более 700 дронов на чемпионате мира

    ФБР изъяло более 700 беспилотников в городах проведения чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Во время футбольного первенства в закрытом воздушном пространстве 11 американских мегаполисов правоохранители перехватили сотни нелегально запущенных летательных аппаратов.

    Федеральное бюро расследований совместно с министерством внутренней безопасности конфисковало свыше 700 беспилотников, передает РИА «Новости».

    Аппараты были обнаружены над стадионами во всех 11 городах Соединенных Штатов, принимающих матчи турнира.

    «ФБР и наши партнеры из министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу изъяли более 700 беспилотников, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве над всеми 11 городами США, принимающими турнир», – говорится в официальном сообщении бюро.

    Мировое первенство 2026 года проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Спортивные мероприятия стартовали 11 июня и завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня директор ФБР Кэш Патель заявил об изъятии более 400 беспилотников у стадионов турнира.

    Местное отделение ведомства перехватило 22 дрона в окрестностях спортивной арены в Сиэтле.

    Американские правоохранители конфисковали 34 аппарата во время проведения матчей в Лос-Анджелесе.

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    18 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира

    Marca: Около 50 тыс. аргентинских болельщиков приехали на финал чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Около 50 тыс. поклонников сборной Аргентины съехались в американский мегаполис, чтобы поддержать свою команду в решающем матче турнира против испанцев.

    Огромное количество любителей футбола приехало в Нью-Йорк накануне решающей игры чемпионата мира, передает РИА «Новости».

    По данным испанского издания Marca, поддержать национальную сборную Аргентины в матче с испанцами планируют порядка 50 тыс. человек.

    Отмечается, что часть фанатов постоянно проживает в США. Далеко не все желающие смогут попасть на заполненный стадион. Массовый наплыв южноамериканцев уже вызвал нехватку прокатных автомобилей в Атланте после полуфинала турнира.

    Аналитики ожидают, что на нью-йоркской арене аргентинская поддержка значительно превзойдет количество поклонников испанской команды. Финальное противостояние состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени. Текущий турнир впервые собрал 48 сборных на территории трех североамериканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадские лесные пожары вызвали сильное задымление в Нью-Йорке перед финалом.

    В полуфинале аргентинские футболисты одержали волевую победу над сборной Англии. После этой игры Международная федерация футбола отложила вынесение вердикта по дисциплинарному делу южноамериканской команды до окончания мундиаля.

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    18 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча в Нижнем Новгороде между футболистами «Зенита» и «Спартака» завершилась серией одиннадцатиметровых, во время которых петербуржцы оказались точнее.

    Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, победив московский «Спартак» в серии пенальти, передает РИА «Новости».

    Основное время напряженной игры в Нижнем Новгороде, за которой наблюдали более 42 тыс. зрителей, завершилось вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл спартаковец Кристофер Мартинс на 25-й минуте. Петербуржцы смогли отыграться лишь в самом конце встречи: на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

    В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Зенита» – итог матча 4:2, причем победную точку поставил тот же Соболев.

    При этом финальный свисток ознаменовался массовой потасовкой с участием запасных игроков обеих команд. Инцидент спровоцировал эмоциональный жест Соболева в сторону трибун болельщиков «Спартака» после забитого мяча. Напомним, форвард защищал цвета «красно-белых» с 2020 по 2024 год.

    Для «Зенита» трофей стал очередным рекордом – клуб выигрывал Суперкубок России десять раз. «Спартак» же побеждал в турнире только в 2017 году. Всего команды встречались 175 раз, из которых петербуржцы выиграли 57 матчей, а москвичи – 69.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

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    18 июля 2026, 18:18 • Новости дня
    Форвард сборной России Воробьев сменил «Локомотив» на «Краснодар»

    Нападающий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар»

    Tекст: Мария Иванова

    Футболист Дмитрий Воробьев официально покинул столичную команду, подписав с краснодарским клубом контракт до конца июня 2030 года.

    Атакующий игрок продолжит карьеру в составе «быков», передает РИА «Новости». Футболист выбрал для выступлений майку с десятым номером.

    Форвард является воспитанником краснодарской академии. С июля 2024 года он защищал цвета столичных «железнодорожников», забив 25 мячей в 73 проведенных матчах. В прошлом сезоне нападающий помог московскому коллективу завоевать бронзовые медали чемпионата страны.

    На протяжении профессиональной карьеры футболист успел поиграть за «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород», а также чешский «Градец». В активе нападающего числится один забитый гол в четырех встречах за российскую сборную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне защитник Георгий Джикия вернулся в «Локомотив» на правах свободного агента.

    В феврале Дмитрий Воробьев открыл счет в победном матче железнодорожников против клуба «Пари НН».

    Зимой капитан московской команды Дмитрий Баринов перешел в столичный ЦСКА.

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