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Сборная Англии впервые завоевала бронзу чемпионата мира по футболу
Сборная Англии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу
В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.
Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».
Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.
За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.
Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.
Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.
Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.
Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.
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