Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!18 комментариев
Модные дома Италии заявили о желании вернуться на российский рынок
Многие крупные компании и индустрии итальянской моды, включая известный дом моды Prada, мечтают о возобновлении работы на перспективном российском рынке, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
Торрембини отметил, что за четыре года западных санкций итальянский бизнес потерял в России более 40 млрд евро.
«Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», – заявил он РИА «Новости» в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa.
Глава Ассоциации подтвердил, что среди желающих есть известные производители одежды, включая Prada.
Итальянский дом моды Prada приостановил розничные продажи и закрыл бутики в России в 2022 году. При этом 250 компаний из Италии продолжают работу в стране. Российские власти ранее подчеркивали, что возвращающиеся западные бренды не получат преференций и будут работать на конкурентной основе.