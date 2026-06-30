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Экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии
Вычислить размер будущей пенсии можно сложив гарантированную государством фиксированную выплату с суммой накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на их актуальную стоимость, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
Финогенова напомнила, что страховая пенсия по старости формируется из двух частей. Первая часть представляет собой фиксированную выплату, гарантированную государством. Она ежегодно индексируется и не зависит от трудового стажа.
В 2026 году размер этой выплаты составляет 9 684,69 рубля.
«Вторая часть выплаты – страховая – напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию», – пояснила экономист РИА «Новости».
Она добавила, что в 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля. Для получения страховой пенсии гражданину необходимо достичь пенсионного возраста, накопить не менее 15 лет стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.
Итоговая сумма выплат напрямую зависит от уровня официального заработка и объема страховых взносов работодателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Сафонов заявил, что максимальная страховая пенсия составляет 67 тыс. рублей. В Соцфонде сообщили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%. Соцфонд назвал среднюю пенсию неработающих россиян в мае.
Кроме того, пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей.