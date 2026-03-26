Россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии

Профессор Сафонов: Максимальная страховая пенсия составляет 67 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, чтобы претендовать на такую выплату, необходимо набрать 400 пенсионных баллов, что предполагает 40 лет страхового стажа при ежемесячной зарплате более 250 тыс. рублей, передает ТАСС.

Сафонов объяснил: «Максимальная страховая пенсия может быть в пределах 67 тыс. Для этого нужно набрать 400 пенсионных баллов: это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тыс. рублей в месяц». Он также отметил, что пенсия, приближенная к 70 тыс. рублей, возможна только для жителей северных регионов за счет районных коэффициентов.

Эксперт добавил, что некоторые категории граждан, например, летчики-испытатели, могут получать свыше 100 тыс. рублей, однако такие выплаты относятся к социальной пенсии за выслугу лет, а не к страховой. Чтобы получать такую пенсию, мужчинам необходимо иметь 25 лет стажа, женщинам – 20 лет, а зарплата должна превышать 120 тыс. рублей в месяц.

Сафонов подчеркнул, что среди военнослужащих пенсия в размере 100 тыс. рублей доступна только для генерал-полковников и генералов армии. Остальные военные получают выплаты значительно ниже этой суммы.

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право на инвестиционный доход с пенсионных отчислений.