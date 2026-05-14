Путин заявил о пользе для промышленности опыта ветеранов СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что опыт ветеранов спецоперации принесет значительную пользу отечественной промышленности, передает ТАСС. Выступая в Национальном центре «Россия», глава государства также призвал отказаться от формального разделения предприятий на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор.

«Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения», – отметил президент.

Ранее на съезде Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности. Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ, и добавил, что объем обрабатывающей промышленности страны увеличился в 2025 году на четверть по отношению к 2021 году.