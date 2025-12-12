Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркменистане

Путин: Россия нацелена на реализацию новых инвестпроектов в Туркмении

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении российских компаний запустить новые инвестиционные проекты в Туркмении, передает ТАСС.

Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, Путин отметил, что за десять месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос на 35%.

«Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке», – сообщил президент России.

Особое внимание уделяется совместным инициативам в энергетической и транспортной сферах, а также в других отраслях экономики.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность нейтралитета Туркменистана для стабильности и сотрудничества в регионе.

Путин пообещал поддержать Туркменистан в период ее председательства в СНГ.

Президент России ранее прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме.