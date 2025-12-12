Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.0 комментариев
Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркменистане
Путин: Россия нацелена на реализацию новых инвестпроектов в Туркмении
Российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркменистане, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении российских компаний запустить новые инвестиционные проекты в Туркмении, передает ТАСС.
Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, Путин отметил, что за десять месяцев 2025 года товарооборот между странами вырос на 35%.
«Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке», – сообщил президент России.
Особое внимание уделяется совместным инициативам в энергетической и транспортной сферах, а также в других отраслях экономики.
Ранее президент России Владимир Путин отметил важность нейтралитета Туркменистана для стабильности и сотрудничества в регионе.
Путин пообещал поддержать Туркменистан в период ее председательства в СНГ.
Президент России ранее прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме.