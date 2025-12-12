Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме
Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает РИА «Новости». Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта, известного как «Малая птица».
У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, которая выстроилась вдоль светло-бежевой дорожки с туркменским орнаментом.
По данным Кремля, в Ашхабаде Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
На полях форума также запланированы двусторонние встречи, в том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Резолюцию поддержали 86 стран, цель инициативы – усилить диалог и сотрудничество между нациями.
Туркмения официально закрепила нейтралитет в своей конституции, этот статус был признан международным сообществом в 1995 году.
В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН учредила 12 декабря как Международный день нейтралитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России приедет в Туркмению для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.
Владимир Путин запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.