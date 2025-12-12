Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает РИА «Новости». Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта, известного как «Малая птица».

У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, которая выстроилась вдоль светло-бежевой дорожки с туркменским орнаментом.

По данным Кремля, в Ашхабаде Путин примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

На полях форума также запланированы двусторонние встречи, в том числе встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международный год мира и доверия был провозглашен на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Резолюцию поддержали 86 стран, цель инициативы – усилить диалог и сотрудничество между нациями.

Туркмения официально закрепила нейтралитет в своей конституции, этот статус был признан международным сообществом в 1995 году.

В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН учредила 12 декабря как Международный день нейтралитета.

Владимир Путин запланировал двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.