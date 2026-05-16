Ворошилов сообщил о взрыве газовоза в Пятигорске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Взрыв с последующим возгоранием в курортном Пятигорске не был связан с атакой беспилотных летательных аппаратов, сообщил Ворошилов в MAX.

По словам Ворошилова, инцидент произошел во время разгрузки газовоза, когда произошел взрыв и начался пожар. Все городские службы и силы экстренного реагирования были оперативно направлены на место происшествия для ликвидации чрезвычайной ситуации. Мэр города уточнил, что лично присутствует на месте событий и контролирует работу экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура региона сообщила о предварительной версии короткого замыкания как причине крупного пожара на рынке в Предгорном округе Пятигорска.



