Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами

Tекст: Геворг Мирзаян

Победа «Зеленых» на выборах в германском регионе (или, если говорить правильно, федеральной земле) Баден-Вюртемберг не стала сенсацией. И в 2016, и в 2021 году «Зеленые» одерживали победу в этом регионе, а их представитель Винфрид Кречманн с 2011 по 2026 год был премьер-министром Баден-Вюртемберга.

Однако никогда еще эту федеральную землю Германии – да и любую другую – не возглавлял этнический турок. А сейчас возглавил, поскольку теперь пост премьер-министра Баден-Вюртемберга займет нынешний лидер «Зеленых» Джем Оздемир. «Швабский анатолиец», как он себя называет (Баден Вюртемберг находится в историческом регионе Швабия, а Анатолия – это Турция).

Немецкие СМИ не видят в этом турецком пришествии ничего страшного. Скорее наоборот, они подают это как уникальную историю успеха.

Родители Оздемира в числе прочих гастарбайтеров (Gastarbeiter – приглашенный рабочий, нем, прим. ВЗГЛЯД) переехали в Германию в 60-е годы. Политик, родившийся в 1965 году, получил гражданство ФРГ лишь в 1983. А уже в 1994 году он вошел в парламент. В ходе своей бурной политической карьеры он занимал также пост депутата Европарламента, был до 2018 года сопредседателем партии «Зеленые», а затем стал министром сельского хозяйства в кабинете Олафа Шольца.

У кого-то может возникнуть вопрос: как так получилось, что в стране с вполне националистическими настроениями человек ненемецкого происхождения возглавил аж целую федеральную землю? По сути, это второй иностранец на подобном посту за всю современную историю Германии (в 2010 году главой Нижней Саксонии стал Дэвид Макалистер, политик с шотландскими корнями) и первый неевропеец.

Причин этому несколько. Во-первых, Германия – это уже далеко не монолитная страна немцев. «30% жителей страны либо сами являются мигрантами, либо один из их родителей эмигрировал в Германию», – пишет The Economist. Во-вторых, Джем Оздемир стал идеальным кандидатом для политического эксперимента, который уже много лет проводят немецкие элиты.

«В Европе уже давно стоит вопрос о том, что необходимо включать в политическую жизнь новые меньшинства из числа мигрантов.

До этого они в политической жизни особо не участвовали, а их молодежь постоянно радикализировалась. Существовал большой риск того, что из них будет формироваться контрэлита – и никому не нужно было формирование какой-нибудь Исламской партии Франции или Германии», – объясняет газете ВЗГЛЯД руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО Дмитрий Офицеров-Бельский.

Поэтому было необходимо канализировать этих людей с их ценностями в традиционные европейские партии – и лучше всего для этого подходили политические силы с левой или зеленой идеологией. К тому же возглавляемые их соплеменниками.

«Приход Оздемира к власти у “Зеленых” активно использовался для того, чтобы привлекать к левым силам новых представителей меньшинств. А этим силам нужны новые, пассионарные избиратели, поскольку нужно как-то противостоять росту влияния “Альтернативы для Германии”», – говорит Офицеров-Бельский. По его словам,

страх перед правыми среди немецких элит оказывается куда более серьезным, чем страх перед этническими меньшинствами.

И вот сейчас, когда Оздемир взял новую вершину, из него снова лепят пример для подражания. «То, что немец турецкого происхождения стал премьер-министром Баден-Вюртемберга, – это история успеха, вне зависимости от его политических взглядов. А Джем Оздемир – очень важный политический пример для молодых людей из мигрантской общины», – говорит лидер турецкой общины Германии Гёкай Софуоглу.

Вопрос лишь в том, каковы будут побочные эффекты? Вовлечение людей в политику без их онемечивания – а значит без гарантий того, что они будут защищать немецкие, а не турецкие интересы? «Фактор Турции становится все более и более значимым для Европы. Как в геополитическом плане, так и в этническом», – объясняет газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

С самим Оздемиром особых проблем нет, поскольку, судя по всему, немецкая идентичность в нем превышает турецкую. Оздемир был одним из архитекторов решения Бундестага признать геноцид армян в Османской империи, а кроме того он является последовательным критиком президента Турции Реджепа Эрдогана и его внешней политики.

В Анкаре его не любят. «Оздемир – один из нас только по названию!», – писала турецкая газета Hurriyet. Сам Эрдоган называл его «так называемым турком», а бывший министр Турции по делам промышленности и технологий Мустафа Варанк, выступая на одном из предвыборных мероприятий в Баден-Вюртемберге, прямым текстом призывал избирателей турецкого происхождения «не поддерживать политиков, которые не проявляют уважения к турецкому флагу».

И когда в 2018 году один из депутатов от АдГ предложили ему вернуться домой в Турцию, он ответил: «Я действительно вернусь домой в субботу, когда полечу в Штутгарт, а затем на региональном поезде до Бад-Ураха. Это мой швабский дом, и я не позволю вам говорить мне обратное».

Однако, к сожалению для немецких экспериментаторов, далеко не все немецкие турки являются внутри Оздемирами, то есть полностью лояльными своей новой родине.

«Да, этнические турки в той же Германии могут занимать разные позиции относительно правящей элиты Турецкой республики. Однако важно то, что они во многом ассоциируют себя не со страной, где они находятся, а со своей этнической принадлежностью»,

– говорит Владимир Аватков. Смотрят турецкие телеканалы, говорят по-турецки, живут турецкими интересами.

И здесь опять интересна позиция Варанка – выступая против Оздемира, он при этом четко заявил: «турецкие граждане на этих выборах покажут, что могут оказывать влияние на немецкую политику». В 2010-х годах его однопартийцы и коллеги по кабмину регулярно пытались выступать в Германии перед турецкой общественностью для того, чтобы указать им за кого голосовать на турецких выборах. А в 2008 лично Реджеп Эрдоган на митинге в ФРГ рассказывал о том, что немецкие власти ведут «неправильную» политику в отношении мигрантов из Турции, и называл политику по ассимиляции «преступлением против человечества».

В 2024 году немецкий Бундестаг выстрелил себе в ногу, приняв закон, разрешающий двойное гражданство. По оценкам Мустафы Варанка, десятки тысяч проживающих в Германии турок будут ежегодно пользоваться этой возможностью. И тем самым при помощи избирательных участков отуречивать Германию, выбирая во власть отнюдь не только «так называемых турок» наподобие Оздемира – но и вполне настоящих.