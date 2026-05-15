  • Новость часаРоссельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    6 комментариев
    15 мая 2026, 18:00 • В мире

    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами

    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Впервые главой одной из федеральных земель Германии стал не немец, а этнический турок, сын приехавших в ФРГ из Анатолии гастарбайтеров. «Этнические турки в Германии во многом ассоциируют себя не со страной, где они находятся, а со своей этнической принадлежностью», – комментируют происходящее эксперты. С их точки зрения, Германия проводит политический эксперимент с непредсказуемыми последствиями.

    Победа «Зеленых» на выборах в германском регионе (или, если говорить правильно, федеральной земле) Баден-Вюртемберг не стала сенсацией. И в 2016, и в 2021 году «Зеленые» одерживали победу в этом регионе, а их представитель Винфрид Кречманн с 2011 по 2026 год был премьер-министром Баден-Вюртемберга.

    Однако никогда еще эту федеральную землю Германии – да и любую другую – не возглавлял этнический турок. А сейчас возглавил, поскольку теперь пост премьер-министра Баден-Вюртемберга займет нынешний лидер «Зеленых» Джем Оздемир. «Швабский анатолиец», как он себя называет (Баден Вюртемберг находится в историческом регионе Швабия, а Анатолия – это Турция).

    Немецкие СМИ не видят в этом турецком пришествии ничего страшного. Скорее наоборот, они подают это как уникальную историю успеха.

    Родители Оздемира в числе прочих гастарбайтеров (Gastarbeiter – приглашенный рабочий, нем, прим. ВЗГЛЯД) переехали в Германию в 60-е годы. Политик, родившийся в 1965 году, получил гражданство ФРГ лишь в 1983. А уже в 1994 году он вошел в парламент. В ходе своей бурной политической карьеры он занимал также пост депутата Европарламента, был до 2018 года сопредседателем партии «Зеленые», а затем стал министром сельского хозяйства в кабинете Олафа Шольца.

    У кого-то может возникнуть вопрос: как так получилось, что в стране с вполне националистическими настроениями человек ненемецкого происхождения возглавил аж целую федеральную землю? По сути, это второй иностранец на подобном посту за всю современную историю Германии (в 2010 году главой Нижней Саксонии стал Дэвид Макалистер, политик с шотландскими корнями) и первый неевропеец.

    Причин этому несколько. Во-первых, Германия – это уже далеко не монолитная страна немцев. «30% жителей страны либо сами являются мигрантами, либо один из их родителей эмигрировал в Германию», – пишет The Economist. Во-вторых, Джем Оздемир стал идеальным кандидатом для политического эксперимента, который уже много лет проводят немецкие элиты.

    «В Европе уже давно стоит вопрос о том, что необходимо включать в политическую жизнь новые меньшинства из числа мигрантов.

    До этого они в политической жизни особо не участвовали, а их молодежь постоянно радикализировалась. Существовал большой риск того, что из них будет формироваться контрэлита – и никому не нужно было формирование какой-нибудь Исламской партии Франции или Германии», – объясняет газете ВЗГЛЯД руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Поэтому было необходимо канализировать этих людей с их ценностями в традиционные европейские партии – и лучше всего для этого подходили политические силы с левой или зеленой идеологией. К тому же возглавляемые их соплеменниками.

    «Приход Оздемира к власти у “Зеленых” активно использовался для того, чтобы привлекать к левым силам новых представителей меньшинств. А этим силам нужны новые, пассионарные избиратели, поскольку нужно как-то противостоять росту влияния “Альтернативы для Германии”», – говорит Офицеров-Бельский. По его словам,

    страх перед правыми среди немецких элит оказывается куда более серьезным, чем страх перед этническими меньшинствами.

    И вот сейчас, когда Оздемир взял новую вершину, из него снова лепят пример для подражания. «То, что немец турецкого происхождения стал премьер-министром Баден-Вюртемберга, – это история успеха, вне зависимости от его политических взглядов. А Джем Оздемир – очень важный политический пример для молодых людей из мигрантской общины», – говорит лидер турецкой общины Германии Гёкай Софуоглу.

    Вопрос лишь в том, каковы будут побочные эффекты? Вовлечение людей в политику без их онемечивания – а значит без гарантий того, что они будут защищать немецкие, а не турецкие интересы? «Фактор Турции становится все более и более значимым для Европы. Как в геополитическом плане, так и в этническом», – объясняет газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

    С самим Оздемиром особых проблем нет, поскольку, судя по всему, немецкая идентичность в нем превышает турецкую. Оздемир был одним из архитекторов решения Бундестага признать геноцид армян в Османской империи, а кроме того он является последовательным критиком президента Турции Реджепа Эрдогана и его внешней политики.

    В Анкаре его не любят. «Оздемир – один из нас только по названию!», – писала турецкая газета Hurriyet. Сам Эрдоган называл его «так называемым турком», а бывший министр Турции по делам промышленности и технологий Мустафа Варанк, выступая на одном из предвыборных мероприятий в Баден-Вюртемберге, прямым текстом призывал избирателей турецкого происхождения «не поддерживать политиков, которые не проявляют уважения к турецкому флагу».

    И когда в 2018 году один из депутатов от АдГ предложили ему вернуться домой в Турцию, он ответил: «Я действительно вернусь домой в субботу, когда полечу в Штутгарт, а затем на региональном поезде до Бад-Ураха. Это мой швабский дом, и я не позволю вам говорить мне обратное».

    Однако, к сожалению для немецких экспериментаторов, далеко не все немецкие турки являются внутри Оздемирами, то есть полностью лояльными своей новой родине.

    «Да, этнические турки в той же Германии могут занимать разные позиции относительно правящей элиты Турецкой республики. Однако важно то, что они во многом ассоциируют себя не со страной, где они находятся, а со своей этнической принадлежностью»,

    – говорит Владимир Аватков. Смотрят турецкие телеканалы, говорят по-турецки, живут турецкими интересами.

    И здесь опять интересна позиция Варанка – выступая против Оздемира, он при этом четко заявил: «турецкие граждане на этих выборах покажут, что могут оказывать влияние на немецкую политику». В 2010-х годах его однопартийцы и коллеги по кабмину регулярно пытались выступать в Германии перед турецкой общественностью для того, чтобы указать им за кого голосовать на турецких выборах. А в 2008 лично Реджеп Эрдоган на митинге в ФРГ рассказывал о том, что немецкие власти ведут «неправильную» политику в отношении мигрантов из Турции, и называл политику по ассимиляции «преступлением против человечества».

    В 2024 году немецкий Бундестаг выстрелил себе в ногу, приняв закон, разрешающий двойное гражданство. По оценкам Мустафы Варанка, десятки тысяч проживающих в Германии турок будут ежегодно пользоваться этой возможностью. И тем самым при помощи избирательных участков отуречивать Германию, выбирая во власть отнюдь не только «так называемых турок» наподобие Оздемира – но и вполне настоящих.

    Главное
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    УЕФА наказал сборную Латвии за отказ играть с белорусами
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве
    Продюсер Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии
    МВД раскрыло схему обналичивания маткапитала на 50 млн рублей
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации