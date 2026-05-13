  Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Зеленский и Ермак доверили управление Украиной гадалке
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 20:40 • Новости дня

    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии

    Джем Оздемир стал первым этническим турком во главе региона ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг избрал премьер-министром представителя партии «Зеленые» этнического турка Джема Оздемира, что стало историческим прецедентом для немецкой политики, пишут местные СМИ.

    Ландтаг Баден-Вюртемберга утвердил нового премьер-министра региона. Им стал Джем Оздемир из партии «Зеленые», который оказался первым этническим турком на посту главы немецкой федеральной земли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.

    Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему 11,1 млн человек, и уровню ВВП. На его территории базируются штаб-квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch.

    Победа Оздемира ожидалась после успеха «Зеленых» на мартовских земельных выборах, где они получили 30,2% голосов. Кандидатуру нового премьера поддержали 93 из 157 депутатов. Ранее, с 2011 года, регионом также руководил представитель этой партии Винфрид Кречман.

    Политик родился в Баден-Вюртемберге в семье турецких иммигрантов. Он состоит в партии «Зеленые» с 1981 года и многократно избирался в Бундестаг. С 2021 по 2025 год Оздемир занимал должность министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многочисленные выходцы из Турции и других стран голосуют за партию «Зеленые» из-за ее политики «открытых дверей». А власти Германии целенаправленно улучшают условия для эмиграции.

    При этом, до этого немецкие СМИ, политики и спортсмены возмущались тем, что болельщики турецкого происхождения массово освистывали футболистов сборной Германии на товарищеском матче в Берлине, а турецких флагов было больше, чем немецких.

    12 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями

    Рейтинг Мерца начал стремительно падать на фоне неудачного турне по Германии

    Поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями
    Tекст: Мария Иванова

    Попытка канцлера Фридриха Мерца восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения после его бестактного ответа онкобольной избирательнице в Зальцведеле.

    Популярность лидера ХДС Фридриха Мерца в Германии продолжает падать, а его поездки по стране лишь усугубляют ситуацию, пишет Politico.

    Во время остановки в Зальцведеле 30 апреля политик столкнулся с гневом избирателей, обеспокоенных ростом цен на энергоносители и медицинское страхование.

    Кульминацией встречи стал вопрос женщины с прогрессирующим раком кожи, которая пожаловалась на сокращение медицинских льгот при одновременном повышении зарплат чиновникам. Мерц отреагировал вспышкой гнева.

    «Ни на одном этапе – ни разу – никто никогда не рассматривал вопрос о повышении зарплат членам федерального правительства. Ни на одном этапе. Все остальное – ложное утверждение. И я был бы просто благодарен, если бы вы не повторяли это, не проверив. Ни на одном этапе!» – заявил он.

    Жесткий ответ вызвал шквал критики в СМИ, усилив имидж Мерца как высокомерного политика. По данным опроса DeutschlandTrend, 86% немцев недовольны работой коалиционного правительства, а лишь 24% верят, что Мерц способен исправить экономическую ситуацию.

    На фоне его неудач главную выгоду извлекает правая партия «Альтернатива для Германии», которая уже обошла консерваторов в опросах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью канцлера Фридриха Мерца. Уровень поддержки главы правительства упал до 15% на фоне экономических проблем.

    Политик впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей страны.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на съезде профсоюзов Германии столкнулся с резкой реакцией делегатов после призывов к экономии и реформам.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц был освистан делегатами федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB, пишет РИА «Новости». Во время своей речи Мерц заявил: «Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования». Он подчеркнул, что пакет мер «требует чего-то от каждого», и добавил: «От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад».

    Делегаты встретили эти высказывания неодобрительными выкриками, громким освистыванием и насмешливым смехом, но Мерц продолжил выступление. Освистывание и возгласы неоднократно повторялись, в том числе при обсуждении необходимости пенсионной реформы.

    Мерц также отметил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как, по его мнению, только это позволит «сохранить социальное государство».

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, поездка Мерца по Германии обернулась провалом из-за скандала с избирателями и бестактного ответа онкобольной женщине.

    Ранее в центре Берлина школьники провели демонстрацию, где выступили против милитаризации страны и предложили Мерцу самому отправиться на фронт.

    До этого 83% граждан Германии выразили недовольство деятельностью Мерца, а уровень поддержки главы правительства снизился до 15% на фоне экономических трудностей.

    Кроме того, Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности 20 государственных деятелей Германии с оценкой 2,9 балла.

    11 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политик Рене Штадткевиц избран бургомистром в федеральной немецкой земле Бранденбург, он стал уже четвертым руководителем региональной администрации от «Альтернативы для Германии» по всей стране по итогам прямых выборов, пишет Tagesschau.

    Как указывает Tagesschau, «Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика» (город в земле Бранденбург). Кандидат заручился поддержкой 58,4% граждан уже в первом туре при явке 52,8%, передает РИА «Новости».

    Победитель стал первым в истории земли Бранденбург бургомистром от АдГ. В масштабах всей Германии он оказался четвертым представителем политической силы на посту главы местной администрации. Первые два мэра и один глава района от АдГ были избраны на местных выборах в 2023 году.

    До 2010 года Штадткевиц состоял в Христианско-демократическом союзе, однако позже покинул ряды объединения. Спустя несколько лет он предпринял неудачную попытку создать собственную партию. К «Альтернативе для Германии» политик присоединился в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее АдГ заняла второе место на земельных выборах в Бранденбурге. Уровень поддержки данной оппозиционной фракции среди граждан достиг рекордных 28%.

    11 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Идея привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к диалогу между Москвой и Брюсселем спровоцировала активные дискуссии среди европейских политиков, однако официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Предложение привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к диалогу вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». При этом официальные ответы российской стороне пока не поступали.

    «У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.

    «Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.

    13 мая 2026, 10:20 • Новости дня
    Массовая драка произошла на птицефабрике в Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт между работниками сельскохозяйственного предприятия в Кировском районе Ленинградской области привел к госпитализации 20 человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Инцидент произошел во вторник в поселке Приладожский, по предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Всего в столкновении участвовали 60 человек.

    По итогам конфликта 20 пострадавших оказались в больнице, при этом состояние семерых медики оценивают как тяжелое. Еще 12 участников потасовки доставлены в отдел полиции для разбирательства. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В 2025 году в Москве произошла потасовка с участием 20 человек. В том же году правоохранители задержали 32 мигранта после конфликта у торгового центра в подмосковном Чехове.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    11 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Глава минобороны Германии Писториус без объявлений приехал в Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр обороны Германии Борис Писториус совершил неанонсированную поездку в украинскую столицу для обсуждения вопросов расширения взаимодействия в производстве вооружений, сообщают информационные агентства.

    Глава немецкого оборонного ведомства прибыл в Киев, чтобы обсудить углубление сотрудничества в сфере производства оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.

    «Германия и Украина – стратегические партнеры, и сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», – заявил Писториус.

    По словам министра, основной упор будет сделан на совместную разработку передовых беспилотных систем различных радиусов действия. Особое внимание планируется уделить созданию возможностей для нанесения глубоких ударов. Немецкое правительство намерено способствовать созданию совместных с Украиной оборонных предприятий.

    Для поддержки разработчиков инновационных решений будет использоваться платформа Brave One. С февраля 2022 года Берлин направил Киеву около 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи.

    В мае прошлого года Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия.

    11 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    В Петербурге полиция использовала дроны и катера для поимки мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабный рейд на строительных площадках и восстанавливаемых фортах в Петербурге выявил десятки нелегалов, для поиска которых силовики применили авиацию и водный транспорт, сообщили в региональном ГУ МВД.

    В ходе проверки реставрируемых объектов Кронштадта сотрудники правоохранительных органов задействовали специальную технику, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Первоначально проверочные мероприятия прошли на строительной площадке на Цитадельской дороге. В ходе проверки осмотрели бытовки, а для контроля обстановки с воздуха подняли квадрокоптер.

    После этого силовики на катерах отправились к трем местным фортам. Там проверку прошли 350 рабочих, среди которых оказалось около 100 иностранцев.

    По итогам рейда 25 нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. Кроме того, стражи порядка выявили четырех граждан, которые вовремя не встали на воинский учет.

    В январе в Петербурге правоохранители доставили в отделы полиции 375 мигрантов после масштабного рейда по магазинам сети «Перекресток».

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Госдума одобрила проект закона об отказе в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    13 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов

    Госдума установила штрафы для отелей за просрочку учета мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России утверждены новые штрафы для гостиниц за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, максимальная санкция достигает 800 тыс. рублей, такой закон принят Госдумой.

    Новый закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов и постояльцев был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

    Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вводит специальную статью за просрочку уведомлений о прибытии и убытии иностранных граждан и лиц без гражданства.

    За задержку уведомления не более чем на один рабочий день предусмотрен штраф от 80 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение устанавливается штраф от 160 до 200 тыс. рублей, а за просрочку более одного рабочего дня – от 400 до 500 тыс. рублей. Если правила нарушены в отношении двух и более иностранцев, ответственность наступает по каждому из них отдельно.

    Отдельная статья закона касается сроков представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан России по месту пребывания. За опоздание не более чем на одни сутки вводится предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тыс. рублей. При просрочке более одних суток штраф составит от 250 до 750 тыс. рублей.

    Для Москвы и Петербурга закреплены повышенные санкции. За первое нарушение там предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, за повторное – от 50 до 70 тыс. рублей. При просрочке свыше одних суток штраф для столичных и петербургских гостиниц составит от 300 до 800 тыс. рублей.

    Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, по новому закону будут нести ответственность наравне с юридическими лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительственная комиссия одобрила поправки в КоАП и ввела штрафы для гостиниц за несвоевременное предоставление данных о заселении иностранцев с максимальной суммой до 500 тыс. рублей.

    До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил о необходимости усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. В частности, в сентябре 2025 года во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 72 иностранца за нарушение миграционных правил и порядка воинского учета.

    13 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    В Берлине продали все автосалоны Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz лишился всех дилерских центров в столице Германии

    В Берлине продали все автосалоны Mercedes-Benz
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz передал все столичные торговые площадки главе Alpha Auto Group ради масштабного перехода к централизованному управлению и цифровизации продаж, пишет пресса ФРГ.

    Немецкая компания Mercedes-Benz продала все свои автосалоны в Берлине. Все семь столичных филиалов, включая флагманскую площадку Mercedes-Welt, перешли под контроль канадского бизнесмена Кулдипа Биллана, пишет Bild.

    В проданных дилерских центрах трудились около 1,5 тыс. сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тыс. евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях.

    Реализация активов проходит в рамках глобальной трансформации бренда. Всего Mercedes-Benz намерен продать 82 филиала по всей Германии, что затронет примерно 8 тыс. работников. Сейчас рассматривается возможность реализации автосалонов в Мюнхене, Гамбурге и регионе Рейн - Рур.

    Глава Alpha Auto Group Кулдип Биллан уже владеет более чем 150 дилерскими центрами в Европе, США и Канаде. Его бизнес-империя сотрудничает с такими известными марками, как Audi, BMW, Toyota и Ford.

    При этом в апреле Mercedes-Benz увеличила срок действия своих товарных знаков в России, несмотря на объявленный ранее уход с рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии - доходы автоконцерна в 2025 году упали на 49 %. В то же время, продажи новых легковых автомобилей марки на российском рынке за первый квартал 2026 года выросли на 82 %.

    12 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Создатели схемы легализации тысяч мигрантов отправились в колонию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабную криминальную сеть ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, вынесены приговоры, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Троицкий райсуд Москвы вынес приговор участникам межрегиональной межэтнической преступной группы, организовавшей на территории шести регионов канал незаконной легализации мигрантов по схеме заключения фиктивных браков и установления отцовства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    С 2019 года злоумышленники при участии сотрудников региональных ЗАГСов незаконно легализовали 2,5 тыс. выходцев из Центральной Азии. Доход от этой деятельности превысил 300 млн рублей. Силовики задержали 20 участников группировки и ликвидировали крупную лабораторию по производству поддельных документов в Москве.

    Фигуранты дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от трех до шести лет в колонии общего режима со штрафами до 800 тыс. рублей. Кроме того, полиция аннулировала более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных на основании подложных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве следователи установили причастность сотрудников полиции к незаконной легализации 2 тыс. иностранцев. В пяти российских регионах спецслужбы раскрыли крупный канал нелегальной миграции для выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    12 мая 2026, 06:31 • Новости дня
    Германия стала главным поставщиком сладостей в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам 2025 года импорт кондитерских изделий в Россию достиг 1,3 млрд долларов, лидером среди зарубежных поставщиков оказалась Германия.

    Отечественные компании ввезли из Германии шоколад, карамель и выпечку на 345,9 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.

    В тройку крупнейших экспортеров также вошли Италия и Китай, чьи поставки оцениваются в 162,1 млн и 151,4 млн долларов соответственно.

    Следом в рейтинге импортеров расположились Турция, Польша, Казахстан и Бельгия. В целом за прошедший год сладости поступали на отечественный рынок более чем из 30 государств мира.

    Значительные партии кондитерских изделий прибыли из азиатских стран, включая Южную Корею, Японию и Малайзию. Кроме того, импорт активно осуществлялся из государств СНГ, а также из Бразилии и Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании почти в два раза увеличили закупки шоколада из Италии. По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди мировых экспортеров этого лакомства.

    12 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Инфляция в Германии обновила рекорд начала года

    Темпы роста потребительских цен в Германии ускорились до рекордных значений

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%, вернувшись к максимальным показателям января этого года.

    Окончательная оценка Федерального статистического бюро страны (Destatis) показала ускорение годовой инфляции до 2,9%, передает РИА «Новости». Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 2,7%.

    Текущее значение полностью совпало с предварительными расчетами ведущих экономических аналитиков. Апрельские показатели стали самыми высокими с января текущего года, когда рост потребительских цен в государстве также составлял 2,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте рост потребительских цен в ФРГ ускорился до 2,7%.

    Русскоязычные жители страны массово пожаловались на резкое подорожание продуктов питания.

    Между тем Международный валютный фонд ожидает дальнейшего усиления инфляции на фоне ближневосточного конфликта.

    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам
    Словакия закрыла все погранпереходы с Украиной
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    В Берлине продали все автосалоны Mercedes-Benz
    Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации