Этнический турок впервые возглавил федеральную землю Германии

Джем Оздемир стал первым этническим турком во главе региона ФРГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ландтаг Баден-Вюртемберга утвердил нового премьер-министра региона. Им стал Джем Оздемир из партии «Зеленые», который оказался первым этническим турком на посту главы немецкой федеральной земли, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel.

Баден-Вюртемберг входит в число крупнейших и наиболее богатых земель Германии. Регион занимает третье место в стране по площади, населению, составляющему 11,1 млн человек, и уровню ВВП. На его территории базируются штаб-квартиры таких гигантов, как Mercedes-Benz, Porsche и Bosch.

Победа Оздемира ожидалась после успеха «Зеленых» на мартовских земельных выборах, где они получили 30,2% голосов. Кандидатуру нового премьера поддержали 93 из 157 депутатов. Ранее, с 2011 года, регионом также руководил представитель этой партии Винфрид Кречман.

Политик родился в Баден-Вюртемберге в семье турецких иммигрантов. Он состоит в партии «Зеленые» с 1981 года и многократно избирался в Бундестаг. С 2021 по 2025 год Оздемир занимал должность министра продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многочисленные выходцы из Турции и других стран голосуют за партию «Зеленые» из-за ее политики «открытых дверей». А власти Германии целенаправленно улучшают условия для эмиграции.

При этом, до этого немецкие СМИ, политики и спортсмены возмущались тем, что болельщики турецкого происхождения массово освистывали футболистов сборной Германии на товарищеском матче в Берлине, а турецких флагов было больше, чем немецких.