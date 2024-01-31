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    31 января 2024, 14:06 • В мире

    Почему Германия разонравилась немцам

    Почему Германия разонравилась немцам
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Сазонов

    Германия улучшает условия для эмиграции в эту страну. В то же время статистика показывает резкий рост числа тех, кто хочет покинуть ФРГ. Эти процессы, судя по всему, неразрывно связаны. Почему многие самые образованные немецкие специалисты спешат сбежать из Германии и кто их в итоге заменит?

    В 2022 году (более свежие данные пока отсутствуют) от Федеративной Республики Германия отвернулись в общей сложности 1,2 млн человек. Причин тому много, и они самые разные.

    «Уровень цифровизации там заставляет меня чувствовать, что я вернулся на двадцать лет назад. Сервис просто ужасен», – пишет, например, в соцсети один из тех, кто, по его собственному признанию, недавно покинул Германию. Другой репатриант сетует: «Независимо от того, как долго вы находитесь в Германии, природные немцы всегда видят в вас иностранца». А третий объясняет очень просто: «Мы переехали в Швейцарию, чтобы заработать больше денег».

    Летом минувшего года были обнародованы итоги опроса, показавшего, что четверть немцев всерьез подумывают об отъезде из страны в ближайшее время. Только 58%, по их словам, уверены в том, что не оставят Германию.

    Еще хуже выглядят перспективы жизни ФРГ в глазах молодежи. В возрастной группе от 19 до 29 лет готовность собрать чемоданы выразили 37%. А в группе от 30 до 39 лет положительно на вопрос о возможности отъезда ответили 36%. Только в возрастных группах старше 60 лет преданность родной земле оказалась выше средней.

    А ведь относительно недавно дела обстояли иначе. В январе 2022 года положительно на вопрос о готовности к эмиграции ответили 16% опрошенных немцев, что в то время казалось очень высоким показателем. У молодежи данный показатель в январе 2022-го равнялся 19%.


    Проще всего с экономическими эмигрантами. Бывший россиянин по имени Матвей, перебравшийся в Германию пять лет назад, рассказывает, что пребывание в этом государстве с каждым годом все сильнее бьет по карману. «Чтобы снять нормальную квартиру, придется отдать минимум 1000 евро. И вообще в Германии все очень дорожает. Вот даже курицу купить – четыреста граммов стоят 350 рублей... Чтобы получить водительские права, за весь процесс придется отдать порядка 2500 евро (255 тыс. рублей). Это даже для немцев дороговато, потому что средняя зарплата – 1800–2000 евро на руки», – делится Матвей.

    Наряду с «экономистами» необходимо упомянуть «профессионалов». Многолетнее исследование Федерального института демографических исследований (BiB) показывает, что 58% эмигрантов уезжают за границу именно по профессиональным причинам.

    В свою очередь «Радио Франции» сообщает, что среди уезжающих из Германии много мужчин в возрасте тридцати пяти лет, имеющих высшее образование. «Это люди, которые недовольны действующей политикой и правилами. Если я понимаю, что не могу изменить систему здесь, то есть только две возможности: либо я адаптируюсь, либо ухожу», – поясняет Йохан Шуппенер, консультант, оказывающий помощь немцам, оформляющим процедуру выезда. По его словам, самые популярные направления для выезда – Швейцария, Австрия и США.

    «Эта утечка мозгов сказывается на экономике Германии, которая страдает от острой нехватки рабочей силы. Но часть отъездов компенсируется иммиграцией и возвращением некоторых немцев после нескольких лет эмиграции», – поясняет французский журналист Себастьян Бэр.

    Конечно, массовый отъезд населения страну не обезлюдит, ибо въезжает в нее больше, чем выезжает. Скажем, в том же 2022-м разница между прибывшими и убывшими из страны составила почти 1,5 млн человек. Но проблема в качестве иммиграции. Издание WirtschaftsWoche рассказывает, что в настоящее время государство отчаянно ищет квалифицированных работников: водителей грузовиков, работников детских садов, IT-экспертов.

    Именно по этой причине недавно в немецкое законодательство были внесены поправки, облегчающие натурализацию в стране. Вместо восьми лет, как до сих пор, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае «особых интеграционных достижений» – и через три года. Кроме того, соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали.

    Однако, как сетует журналистка WirtschaftsWoche Свенья Геловиц, германские власти, заботясь о привлечении квалифицированных мигрантов, мало заботятся о другой группе людей: немцев, которые эмигрируют – хотя среди них как раз много высококвалифицированных специалистов. По словам Шуппенера, он делит своих клиентов на три категории.

    Первая из них – профессионалы, которые хотят поработать в другой стране. Это прежде всего работники автомобильной и химической промышленности, а также машиностроения. Другая категория – политически мотивированные. «Немного разочарованные, уставшие от Германии, так сказать, некоторые из них чувствуют, что правительство издевается над ними», – описывает их Шуппенер.

    Наконец, третья категория – пенсионеры. В основном они гонятся за комфортом: в некоторых других странах мира стоимость жизни ниже – и на небольшую пенсию можно прожить лучше. Особенно у таких популярен Таиланд.

    В России долгое время считалось, что Германия – это чуть ли не рай на земле. Соответственно, эмиграция в Германию всегда была одной из самых массовых: рвались туда и россияне, и турки, и поляки, и прибалты, и жители бывшей Югославии, и многие другие.

    Однако сегодня образ германского «рая» изрядно потускнел: виной тому продолжающийся экономический спад, растущая дороговизна жизни, преступления мигрантов, засилье либерализма в его самом жестком изводе. И по мере того, как Германию заполняют, как сказали бы в античную эпоху, «варвары» из третьего мира, люди образованные и квалифицированные ее покидают.

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