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    24 января 2024, 09:00 • В мире

    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС

    Среди европейцев крепнет желание порвать с Евросоюзом

    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС
    @ REUTERS/Yiorgos Karahalis

    Tекст: Евгений Поздняков

    Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем?

    ФРГ может выйти из ЕС, если партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) придет к власти в стране. Об этом газете Financial Times сообщила сопредседатель фракции Алис Вайдель. Она подчеркнула, что пример Британии может послужить образцом для Берлина в плане выстраивания по-настоящему суверенной политики.

    Однако представительница АдГ не считает данный сценарий единственно возможным. По ее словам, партия планирует бороться за реформы ЕС, которые позволят устранить «дефицит демократии» и ограничить полномочия Еврокомиссии. Лишь в случае провала данной инициативы Вайдель допускает выход ФРГ из объединения.

    «Мы должны позволить гражданам страны принять собственное решение», – считает она. По ее мнению, АдГ «могла бы провести референдум» по вопросу отказа от продолжения пребывания в составе Евросоюза. Наименованием для этого процесса могло бы послужить слово Dexit, происходящее от немецкого самоназвания государства – Deutschland.

    Издание подчеркивает, что взгляды Вайдель резко контрастируют с проевропейской идеологией, которой придерживаются правящие силы Германии. Кроме того, газета указывает, что в настоящий момент большинство граждан ФРГ, вероятно, проголосовали бы за сохранение статус-кво, то есть против выхода из ЕС.

    Между тем схожие призывы звучат и во Франции, где евроскептицизм порой переходит в стадию еврохейтерства. Лидер местного движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить «адскую систему» Евросоюза до того, как она сумеет разрушить государства, входящие в ее состав. Так он прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения».

    По его мнению, в разгар «бунта» фермерам это явно не понравится. Филиппо подчеркнул, что объединение стремится уничтожить национальное земледелие. Напомним, представители данного сектора экономики с начала января проводят крупные забастовки как во Франции, так и в Германии. За прошлый год схожие мероприятия также устраивались в Польше, Румынии и Нидерландах.

    Причиной недовольства фермеров стал целый ряд решений, принятых наднациональными органами ЕС. Привнести качественные изменения в жизнь местных аграриев невозможно без принятия определенных поправок со стороны Брюсселя. В пользу этого (в том числе) и выступают так называемые евроскептики, стремящиеся вернуть утерянную часть суверенитета самим государствам – участникам объединения.

    Однако эта позиция встречает существенное сопротивление со стороны правительств лидирующих государств Евросоюза. Так, АдГ стала основной оппозиционной силой в Германии, против которой недавно была развязана целая кампания искусственного протеста, якобы изобличающая партию в исповедовании фашистской идеологии.

    В экспертном сообществе отмечают, что евроскептики продолжают набирать все большую популярность среди избирателей. Подчеркивается, что они имеют неплохие шансы на демонстрацию значимых результатов на предстоящих в июне выборах в Европарламент. Однако о полноценном выходе из ЕС Германии или Франции говорить на данный момент рано.

    «Критические заявления отдельных немецких и французских политиков в адрес ЕС связаны с приближением выборов в Европарламент. Партии пытаются обозначить собственную политическую позицию, которая позволит им привлечь на свою сторону максимальное количество колеблющихся граждан», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Кроме того, резкость данных заявлений объясняется и внутренней повесткой европейских стран. Так, Алису Вайдель к столь громким заявлениям наверняка подтолкнули недавние демонстрации против АдГ, которые прошли во многих крупных городах страны. Отмечу, что они были инициированы силами, находящимися у власти в ФРГ», – отмечает он.

    «Таким образом Вайдель пыталась актуализировать требования партии в среде собственных сторонников. Между тем на грядущих выборах в Европарламент партии, умеренно критикующие ЕС, могут показать достаточно неплохой результат. Однако монополизировать власть в данном органе им не удастся», – указывает собеседник.

    «Поэтому не стоит ожидать резких изменений статус-кво Евросоюза.

    Громких реформ, скорее всего, не будет, но сам факт победы скептиков на выборах может стать хорошей новостью для России. Москва заинтересована в постепенном наращивании суверенитета государств – членов ЕС. Это позволило бы объединению превратиться в надежного торгово-экономического партнера для нашей страны», – подчеркивает Соколов.

    По мнению Вадима Трухачева, доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, в первую очередь стоит прислушаться к словам Алисы Вайдель, поскольку за ней стоит реальная политическая сила – АдГ. «Флориан Филиппо же в большей степени является маргиналом, которого поддерживают около двух процентов избирателей. Именно поэтому его слова и звучат более радикально – ему принципиально важно привлечь внимание», – сказал он.

    «Современные евроскептики во Франции и в Германии не стремятся выйти из состава ЕС. Столь жесткие действия способны навредить как Парижу, так и Берлину. Сила и мощь обоих государств во многом выстраивается за счет того, что они являются членами Евросоюза. Отказываться от него на данном этапе – непозволительная опасность», – отмечает он.

    «Однако они настаивают на пересмотре прав стран, входящих в это объединение.

    Евроскептики выступают за увеличение суверенитета региональных держав и требуют снижения влияния Еврокомиссии – крайне сомнительного органа, обладающего широкими полномочиями, но никем не избираемого», – подчеркивает собеседник.

    «Данную линию евроскептиков население по большому счету поддерживает. Кроме того, представители данной политической группы умеют общаться с рядовыми избирателями. Они громко заявляют о проблемах экономического спада, о снижении уровня доходов и о произволе со стороны нелегальных мигрантов. Простые европейцы любят, когда эти темы поднимаются в общественном дискурсе», – уточняет политолог.

    «Поэтому, на мой взгляд, скептики имеют достаточно большие шансы продемонстрировать крайне хороший результат на предстоящих выборах в Европарламент. Другое дело, что России не стоит слишком радоваться этому факту. Теоретически увеличение уровня независимости стран ЕС может улучшить наши отношения с этим регионом», – акцентирует он.

    «Однако евроскептики – понятие крайне многогранное. Вне всяких сомнений, некоторые из них действительно выступают за снижение градуса противоречий в диалоге с Москвой, но их усилия перекрываются громкими русофобскими заявлениями со стороны польской партии «Право и справедливость». Поэтому к происходящему росту евроскептицизма в ЕС нам нужно относиться с настороженностью», – считает Трухачев.

    Евросоюз в том виде, в котором он существует сегодня, является полным искажением идеи добровольного союза независимых государств, которую так упорно отстаивали праотцы ЕС,

    подчеркивает экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. «К сожалению, благородный проект превратился в инструмент давления на внутреннюю политику стран – членов объединения», – сказал он.

    «Данное положение дел является крайне опасным. Теоретически недовольство Брюсселем может привести к неконтролируемому распаду объединения, в результате которого пострадают все акторы, расположенные в этом регионе. Евроскептики, и партия АдГ в частности, регулярно призывают к реконструкции организации», – отмечает он.

    «Уверен, что эти политические силы сумеют достичь неплохих результатов на выборах в Европарламент. Скорее всего, им будет принадлежать около 20 или 30% от всех мандатов, что не позволяет говорить о кардинальных переменах в ЕС, но все же свидетельствует о постепенном увеличении интереса избирателей к скептикам», – подчеркивает эксперт.

    «Граждане Германии и Франции начинают задумываться о том, что происходит в их странах. Немногие из них интересуются вопросами потенциального выхода из ЕС, однако каждый житель объединения рад услышать здравую экономическую и социальную повестку от правых партий», – резюмирует Гердт.

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