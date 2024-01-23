Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз

Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз

Tекст: Ольга Никитина

Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.

Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.