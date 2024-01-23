Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.4 комментария
Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз
Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз
Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.
Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.