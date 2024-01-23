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    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей
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    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    Стало известно о росте активности авиации ВСУ у Артемовска
    США нанесли удары по позициям шиитских отрядов на востоке Сирии
    В Тбилиси заявили о катастрофическом положении Украины из-за СВО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    39 комментариев
    23 января 2024, 11:39 • Новости дня

    Во Франции призвали скорее уничтожить «адский» Евросоюз

    Политик Филиппо: Европе следует уничтожить Евросоюз

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) прокомментировал предложение экспертов внедрить в ЕС «налог на углерод сельскохозяйственного происхождения». В разгар «сельскохозяйственного бунта» фермерам это «понравится», с иронией отметил он.

    Филиппо заявил, что ЕС как система стремится уничтожить национальное сельское хозяйство во Франции. «Давайте быстрее разрушим ЕС, прежде чем он уничтожит нас», – приводит его слова RT.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

    22 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников

    Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России

    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.

    В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».

    Всего в списке 13 имен:

    Алексис Дрион (Alexis Drion, дата рождения: 13.06.1986);

    Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999);

    Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);

    Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

    Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);

    Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);

    Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);

    Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);

    Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);

    Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);

    Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);

    Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);

    Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.

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    22 января 2024, 18:25 • Новости дня
    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции

    Стало известно о воевавших на стороне Украины 300 наемниках из Франции

    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации, сообщил источник СМИ.

    По его данным, в ходе боевых действий уничтожено около 130 французов, убыли с украинской территории до 170 наемников. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. Парижу был заявлен протест. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    22 января 2024, 16:56 • Новости дня
    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ

    Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло нужных результатов

    Боррель сформулировал выводы Европы из-за провала контрнаступления ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контрнаступление украинских войск не дало желаемых результатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье для испанской прессы.

    Начали появляться высказывания о примирении двух сторон, и слышны голоса, утверждающие, что победа киевского режима невозможна, а поддержка Запада не продлится долго, написал Боррель в статье для El Pais, передает ТАСС.

    Он добавил, что не согласен с такими мыслями, но указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов. Евросоюзу следует удвоить усилия в тех областях, где уже есть результат, а также нужно возродить оборонную промышленность в ЕС. Промышленность не готова к тому, с чем столкнулась Европа, это показал конфликт на Украине.

    Нужно значительно нарастить производственные мощности на Украине. Расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом в 2014 году, но рост, по словам Борреля, недостаточный. Он подчеркнул, что ЕС нужно «выиграть эту гонку» против России.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял об успешном контрнаступлении ВСУ в прошлом году.

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    22 января 2024, 07:47 • Новости дня
    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

    WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии

    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии
    @ Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро, пишет газета Wall Street Journal.

    Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

    Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

    Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

    Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    23 января 2024, 09:50 • Новости дня
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине

    SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    @ Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

    В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

    Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

    В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    21 января 2024, 07:36 • Новости дня
    На Украине рассказали о наказании Умерову после гибели французских наемников

    Экс-советник Кучмы Соскин: Париж счел виновным Умерова в гибели французских наемников в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, поэтому ему отказали в визите во Францию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин утверждает, что именно на Умерова власти Франции возложили вину за гибель французских наемников в Харькове, которые, вероятно, были отправлены для работы над обороной города. Теперь французские власти, как считает аналитик, ищут, кто выдал информацию о местонахождении наемников, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Умеров отменил визит в Париж якобы из «соображений безопасности».

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

    Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

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    23 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине с оружием в руках. Соответствующие фотографии он публиковал в своих соцсетях.

    Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».

    Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.

    Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

    На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.

    Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.

    А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

    Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

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    22 января 2024, 09:02 • Новости дня
    ЕК собралась разрешить ряду стран ограничивать импорт украинской с/х продукции

    ЕК: Граничащим с Украиной странам разрешат ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда

    Tекст: Ольга Никитина

    Польше и другим странам – членам Евросоюза, которые граничат с Украиной, будут предоставлены дополнительные гарантии, одним из способов будет право вводить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

    Домбровскис в интервью британской газете The Financial Times сообщил, что соответствующие предложения планируется обнародовать на этой неделе. Скорее всего, как сообщил еврокомиссар, меры будут включать возможность защиты отдельных государств от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины, передает ТАСС.

    В прошлом году Польша, Венгрия и Словакия ограничивали импорт украинского зерна. Кроме того, в Польше звучат призывы запретить ввоз сахара с Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также писала о проблемах на европейском рынке, возникших из-за поставок курятины с Украины.

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    22 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на 13-й пакет санкций ЕС

    МИД: Ответные меры на 13-й пакет санкций ЕС последуют

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва проработает ответные меры на 13-й пакет санкций, который в отношении России могут ввести страны Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжаться, передает ТАСС.

    На прошлой неделе американские СМИ писали, что Европейский союз начал обсуждать новый пакет антироссийских санкций, их планируется принять к 24 февраля.

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    21 января 2024, 01:54 • Новости дня
    Новый глава МИД Франции отверг заявления о французских наемниках на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне: На Украине нет французских наемников

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине не воюют французские наемники, все утверждения, что они там есть, являются способом давления на европейские государства, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью Le Parisien.

    Сежурне заявил, что посол Франции в Москве был вызван в российский МИД по этому вопросу. «Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли. За ней последуют и другие, так что не будем позволять себя в это вовлекать», – заявил министр иностранных дел Франции, передает ТАСС.

    Он также заявил, что ожидается несколько заявлений о помощи Украине президента Франции Эмманюэля Макрона во время его запланированного на февраль визита в Киев, который запланирован на февраль. Сежурне напомнил, что сам он уже побывал в Киеве, чтобы подтвердить нашу долгосрочную поддержку, потому что «Россия надеется на ослабление союзников Украины».

    Глава МИД заявил, что провел содержательную беседу с президентом Зеленским, который рассказал о своих потребностях для продолжения сопротивления.

    Сежурне ушел от ответа на вопрос издания поставит ли Париж самолеты Киеву. Он заявил, что Франция всегда поддерживала Украину «комплексными средствами, помогающими обороняться, и будет продолжать это делать».

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    До этого послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    23 января 2024, 08:30 • Новости дня
    Владельцы белорусских госбондов направили Минску уведомление о дефолте

    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) 18 января направили на имя главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, следует из документа.

    Речь идет об облигациях Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 млн долларов, передает РБК.

    В данный момент инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.

    Напомним, в 2022 году бонды России и Белоруссии были исключены из 11 индексов S&P DJI.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    22 января 2024, 06:11 • Новости дня
    ЕС решил заставить Израиль согласиться на создание независимой Палестины

    FT: ЕС планирует надавить на Израиль для урегулирования конфликта в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз определит на заседании министров иностранных дел в Брюсселе последствия для Израиля, если премьер Биньямин Нетаньяху продолжат выступать против создания палестинского государства, сообщила газета Financial Times.

    По данным газеты, Брюссель предложил странам ЕС придумать последствия, которые повлечет за собой участие или неучастие» в разработанном мирном плане о создании независимого палестинского государства и взаимное признание двух стран, передает ТАСС.

    Чиновники заявляют, что срок полномочий Нетаньяху «не будет длиться вечно», если ему «трудно что-то навязать».

    Ранее Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины после окончания операции в секторе Газа.

    Позже генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемы.

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    20 января 2024, 13:49 • Новости дня
    Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов отходов в море

    Tекст: Кристина Цыцура

    Завод Alteo на юге Франции, который производит глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, сообщает телеканал BFMTV.

    Завод подозревают в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в коммунах Гарданн и Касси было выброшено в морские воды несколько веществ, действие которых привели к вредным последствиям, передает РИА «Новости».

    По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка. В период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения.

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    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    • Иран против Пакистана: новая война?

      Иран нанес удары по территориям трех прилегающих стран – Сирии, Ирака и Пакистана, причем в случае Пакистана получил ответный удар. С чем связано это обострение? Кому оно выгодно? И каков шанс на большую войну в Южной Азии, учитывая, что Пакистан – ядерная держава?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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