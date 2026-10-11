Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.
Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.
Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.
В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.