Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.
В субботу военные сбили 15 дронов.
В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.