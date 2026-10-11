Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

Tекст: Вера Басилая

При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.