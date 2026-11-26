The Hill: Названы пять вероятных кандидатов в президенты США от демократов

Tекст: Денис Тельманов

Часть американских демократов считает, что на президентских выборах 2028 года может выдвинуться Александрия Окасио-Кортес, пишет The Hill Стратеги отмечают, что политик имеет высокие шансы на победу на праймериз. Однако в партии сомневаются, что избиратели поддержат прогрессивного кандидата или женщину после поражений Хиллари Клинтон и Камалы Харрис.

Среди умеренных демократов растет популярность губернатора Кентукки Энди Бешира. Он занимал пост председателя Ассоциации губернаторов-демократов и добился успеха в консервативном штате, сохраняя высокий рейтинг одобрения. Сторонники считают, что избиратели оценят его образ «хорошего парня» после эпохи Дональда Трампа, однако Беширу будет сложно победить на праймериз, где доминируют прогрессивные голоса.

Бывший министр транспорта США Пит Буттиджич подходит к выборам с более сильным резюме, чем в 2020 году. Он обладает опытом работы в правительстве, широкой сетью спонсоров и узнаваемостью. Политик активно поддерживал кандидатов на промежуточных выборах и пытался привлечь чернокожих избирателей. Эксперты предупреждают, что Буттиджичу придется конкурировать за голоса центристов с другими потенциальными кандидатами, такими как Джон Оссофф и Гэвин Ньюсом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в США спрогнозировали победу кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах.

В середине месяца губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие политики начали спор о стратегии подготовки к президентской кампании 2028 года.

Генеральный директор компании Palantir Алекс Карп заявил о готовности поддержать Демократическую партию на выборах.