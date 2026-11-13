Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Гендиректор «Палантира» Карп заявил о поддержке Демпартии США
Politico: Глава Palantir поддержит демократов на выборах 2028 года
Генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил в интервью Pоlitico о готовности поддержать Демократическую партию на президентских выборах в США в 2028 году после «синей волны» на промежуточных в парламент.
Карп отметил, что демократы «абсолютно точно» исправили достаточно ошибок, чтобы вернуть его поддержку, пишет Forbes со ссылкой на Politico.
По словам руководителя компании, он готов поддержать кандидата от Демократической партии, если тот не будет связан с организацией «Демократические социалисты Америки». Ранее Карп неоднократно критиковал прогрессивную политику демократов, включая их подход к иммиграционному контролю.
Карп заявил, что всю жизнь был демократом и «знает о том, что значит быть прогрессистом, больше, чем почти кто-либо на планете».
«Всю свою жизнь я был демократом. Я вырос в крайне левой среде. О том, что значит быть прогрессистом, я знаю больше, чем, пожалуй, кто-либо еще на планете. Я твердо убежден, что все наши продукты по своей сути являются прогрессивными», – сказал он.
При этом компания Palantir добилась значительных успехов во время второго президентского срока Дональда Трампа благодаря расширению федеральных контрактов и более чем двукратному росту стоимости акций.
Карп назвал недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах «референдумом» по вопросу «экономической справедливости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент потерял поддержку значительной части мужского электората на промежуточных выборах.
В прошлую пятницу американские фондовые рынки отреагировали резким падением котировок технологических компаний на победу Демократической партии.
Новые демократы в Конгрессе поддержали инициативу об импичменте Трампа.