Tекст: Денис Тельманов

Воздушное судно вылетело с базы в Линчепинге около 11:00 мск, прошло над Эстонией, Латвией и Литвой, осуществляя патрулирование границ, и развернулось у польско-литовской границы, повторив маршрут несколько раз, передает РИА «Новости».

Самолет начал разведку в 11:55 мск и вернулся на базу в Швеции примерно в 15:50 мск. Gulfstream S102B Korpen регулярно осуществляет разведывательные полеты у российских границ, включая полеты над Черным морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen провел более четырех с половиной часов вдоль российско-финской границы.

Во вторник шведский разведывательный самолет совершил полет над акваторией Балтийского моря недалеко от воздушных границ Латвии, Литвы и Эстонии.

В понедельник самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО заметили над территорией Польши вблизи границы с Украиной.