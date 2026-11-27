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Самолет ВВС Швеции провел трехчасовую разведку у границ России и Белоруссии
Шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen вернулся на базу после почти трехчасового патрулирования у границ России и Белоруссии.
Воздушное судно вылетело с базы в Линчепинге около 11:00 мск, прошло над Эстонией, Латвией и Литвой, осуществляя патрулирование границ, и развернулось у польско-литовской границы, повторив маршрут несколько раз, передает РИА «Новости».
Самолет начал разведку в 11:55 мск и вернулся на базу в Швеции примерно в 15:50 мск. Gulfstream S102B Korpen регулярно осуществляет разведывательные полеты у российских границ, включая полеты над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen провел более четырех с половиной часов вдоль российско-финской границы.
Во вторник шведский разведывательный самолет совершил полет над акваторией Балтийского моря недалеко от воздушных границ Латвии, Литвы и Эстонии.
В понедельник самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО заметили над территорией Польши вблизи границы с Украиной.