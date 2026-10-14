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    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море
    Украина пожаловалась на отсутствие разведданных США вторые сутки подряд
    Трамп объявил о масштабном бурении в «нашей прекрасной Гренландии»
    Михалков назвал условия прощения релокантов
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения Starlink
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» продать российское судно
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    19 комментариев
    14 октября 2026, 11:16 • Новости дня

    Голикова оценила потребность России в новых кадрах до 2032 года

    Голикова: Российскому рынку труда до 2032 года понадобятся 12 млн человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    До 2032 года российскому рынку труда потребуется привлечь около 12 млн человек для создания новых рабочих мест и замены уходящих на пенсию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Численность рабочей силы, которую нам нужно привлечь в экономику, включая замещение в связи с выходом на пенсию, а также создание новых рабочих мест, это 12 млн человек», – заявила Голикова в приветственном слове на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в новом проекте федерального бюджета сохранены все основные меры государственной поддержки семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главным ограничением для развития российской экономики.

    13 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян начал пересматривать свои позиции по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    «Сейчас мы замечаем очень важные детали. Судя по всему, Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции, исходя из той реальности, которая сложилась вокруг Армении и вообще в целом в мире», – приводит слова Саркисяна РИА «Новости».

    По его словам, сейчас глава правительства утверждает, что интеграция зависит от готовности Евросоюза принять страну и от результатов голосования армянского народа. Политик назвал это попыткой «дать задний ход», напомнив о принятом ранее парламентом курсе на евроинтеграцию.

    Саркисян также обратил внимание на раскол в обществе, часть которого поверила в «авантюрные замыслы» руководства о диверсификации внешней политики. Он добавил, что страна не обладает экономической самодостаточностью, а внешний долг достиг 50% от ВВП, что заставляет власти постоянно брать кредиты для покрытия дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кремле напомнили стремящейся в Евросоюз Армении об опыте Турции.

    Тогда эксперты предупредили, что попытки перенять опыт Украины доведут экономику республики до упадка.

    Весной в МИД России заявили об использовании Арменией Москвы ради европейского пути.

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    13 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

    MS Now: Белый дом пригрозил уволить нового пресс-секретаря за короткий брифинг

    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга
    @ IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа осталась крайне недовольна дебютным брифингом нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии и предупредила ее о возможном увольнении.

    В американской администрации сочли работу нового пресс-секретаря неудовлетворительной, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS Now.

    «Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьет рекорд Скарамуччи», – заявил представитель Белого дома. Он имел в виду Энтони Скарамуччи, уволенного в 2017 году всего через десять дней после назначения на пост директора по коммуникациям.

    Общение Захарии с прессой продлилось около 14 минут, из которых на вопросы журналистов ушло менее пяти минут, а ответы получили лишь три репортера.

    Пресс-секретарь объяснила скоротечность мероприятия графиком Дональда Трампа, который отправлялся на Аляску, однако отъезд президента не совпадал по времени с брифингом.

    Сам глава государства не стал критиковать подчиненную и отметил, что она провела встречу с журналистами «очень хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе внезапная отставка предыдущего пресс-секретаря застала администрацию Дональда Трампа врасплох.

    В прошлом году в Белом доме анонсировали массовые увольнения государственных служащих.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления

    Суд Норвегии не уведомил Россию об аресте судна из-за опасности промедления

    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Норвегии принял решение арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления Москвы, сославшись на опасность промедления при исполнении решения по ходатайству украинского «Нафтогаза».

    Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи разрешил арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления России. Суд признал наличие «опасности промедления» и постановил не сообщать российской стороне о ходатайстве об обращении взыскания на судно, чтобы не затруднить исполнение решения, пишет ТАСС.

    Норвежские власти задержали судно «Профессор Молчанов» 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Это было сделано по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» с целью обеспечения исполнения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии назвал арест «Профессора Молчанова» делом местного суда. В начале месяца посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

    В прошлом месяце МИД анонсировал судебное рассмотрение ареста «Профессора Молчанова».

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    13 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Бывшего британского дипломата задержали после возвращения с «Валдая»

    Британского экс-дипломата задержали в Лондоне после поездки на «Валдай»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшего британского дипломата Иэна Прауда на несколько часов задержала контртеррористическая полиция после возвращения в Лондон с мероприятий Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Экс-дипломата остановили в ночь на 2 октября после рейса из Москвы через Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Прауда для американского издания Responsible Statecraft.

    «Я не имел права хранить молчание и подвергся тщательному обыску, предоставив отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», – заявил Прауд.

    По его словам, правоохранители объяснили свои действия желанием задать несколько вопросов и проверить, не планирует ли он враждебный акт против Британии. При этом Прауд отметил, что не подозревался ни в чем незаконном.

    Бывший дипломат назвал свое задержание очередной эскалацией войны британских властей со свободой слова. Он подчеркнул, что заранее открыто уведомил МИД Британии о планируемой поездке, но не получил ответа от ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия подала России сигналы о возобновлении военных контактов.

    В июне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Соединенное Королевство в стремлении уничтожить Россию.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    14 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Михалков назвал условия прощения релокантов

    Михалков допустил прощение вернувшихся и признавших ошибки релокантов

    Михалков назвал условия прощения релокантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покинувших Россию с началом специальной военной операции людей можно простить, если они осознали свою ошибку и вернулись, заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

    «Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: «Я ошибалась» или «Я понял». Можно простить? Конечно», – заявил Михалков ТАСС.

    При этом режиссер отметил, что не заслуживают прощения те уехавшие, кто стал жаловаться на плохую жизнь после того, как у них кончились деньги. «За что боролись, на то и напоролись, ребята», – сказал Михалков.

    Народный артист также выразил мнение, что участники спецоперации после ее завершения не смогут понять россиян, которые равнодушно относились к событиям на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продюсер Павел Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии.

    До этого в Москве заочно арестовали покинувшего страну комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

    Также признанный иноагентом телеведущий Михаил Шац объяснил возвращение релокантов в Россию тоской по родине.

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    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Созданные при поддержке киевского режима мошеннические кол-центры перенесли свою деятельность в другие государства, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан.

    Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Разой Накви, в ходе которых обсуждалась проблема международной киберпреступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    «Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей кол-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны», – подчеркнул Колокольцев.

    По его словам, украинский опыт создания преступных схем сейчас тиражируется по всему миру. Граждане России и Пакистана регулярно становятся жертвами одних и тех же криминальных структур, которые занимаются телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами.

    Российская сторона выразила готовность обмениваться с зарубежными партнерами передовым опытом в выявлении IT-преступлений. В ведомстве подчеркнули, что промедление в подобных расследованиях резко снижает их эффективность.

    Ранее в России обвинили украинские спецслужбы в крышевании телефонных мошенников.

    Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления.

    На прошлой неделе задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

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    14 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    @ Sasha_M/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

    В Киеве поражены центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», собиравший разведывательные сведения о российских войсках, а также Дарницкая и Киевская теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, снабжающие энергией военные предприятия, указало ведомство в Max.

    На территории Киевской области под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция Киевская, распределяющая энергию из западных регионов. В Харьковской области поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская тепловая электростанция, обеспечивающие питанием военные объекты.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам в Киеве и Харькове.

    В пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки столицы к ударам по энергетике.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов по украинским объектам.

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