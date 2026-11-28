На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В Харькове получила повреждения автозаправочная станция
Мэр Терехов сообщил о повреждении АЗС в Киевском районе Харькова
В Киевском районе Харькова на востоке Украины получила повреждения автозаправочная станция, заявил мэр города Игорь Терехов.
В Харькове на востоке Украины получила повреждения автозаправочная станция, передает ТАСС.
По словам мэра города Игоря Терехова, пострадавший инфраструктурный объект располагается в Киевском районе. На территории Харькова объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. В четверг глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении двух автозаправочных станций и складского помещения. На прошлой неделе в городе Златополе Харьковской области на фоне масштабной воздушной тревоги произошел взрыв.