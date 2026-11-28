На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Умерла мать первого главы ДНР Захарченко
В Донецке скончалась мать первого главы ДНР Захарченко
Директор донецкой школы № 4 Оксана Целиковская сообщила о смерти Тамары Захарченко, матери первого главы ДНР Александра Захарченко.
Директор школы № 4 – Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко Оксана Целиковская сообщила о смерти матери первого главы Донецкой народной республики Тамары Захарченко, передает ТАСС.
«Да, Тамара Федоровна сегодня утром умерла. Она уже в последнее время достаточно плохо себя чувствовала», – сказала Целиковская.
Александр Захарченко был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году и командовал подразделением ополчения ДНР. В ноябре 2014 года он одержал победу на выборах главы республики. Захарченко был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка и посмертно удостоен звания Героя ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд в июне 2024 года вынес приговоры по делу о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы.