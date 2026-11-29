На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
Двум сирийцам в ФРГ запретили посещать рождественские ярмарки
Bild: Двум сирийцам в Хагене запретили посещать рождественские ярмарки
Полиция немецкого города Хаген запретила двум братьям из Сирии, подозреваемым в связях с группировкой «Исламское государство*», посещать 12 рождественских ярмарок.
Полиция немецкого города Хаген запретила двум братьям – выходцам из Сирии, подозреваемым в связях с группировкой «Исламское государство*», посещать 12 рождественских ярмарок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
По данным издания, правоохранители считают, что братья обсуждали в интернете вооруженное нападение.
В письме полицейского управления Хагена упоминаются связи братьев с ИГ и джихадистскими кругами. В документе говорится о реальной угрозе применения оружия против большого числа людей.
Помимо ярмарок, братьям запретили появляться в ряде других мест в центре города. За нарушение правила им грозит штраф в 500 евро.
Следователи не считают собранные о братьях данные достаточными для выдачи ордера на арест. Адвокат сирийцев Али Моджаб заявил, что правоохранительные органы Германии не могут привести доказательства нарушения уголовного кодекса.
Полиция также запретила посещать рождественские ярмарки в Хагене еще четырем людям. Они обсуждали подготовку к нападению с использованием автоматов Калашникова и хотели приобрести оружие за тысячу евро. Представитель федерального ведомства уголовной полиции заявил, что подобные запреты сейчас действуют только в Хагене, поскольку решения о мерах защиты принимаются на местном уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Мюнхена перекрыла вход на рождественскую ярмарку по вселенной «Гарри Поттера» из-за скопления не менее 10 тыс. человек.
На прошлой неделе власти нескольких городов Германии отменили рождественские ярмарки из-за нехватки средств у муниципалитетов.
В сентябре в немецкой земле Бранденбург задержали гражданина Ирака, планировавшего нападение на церковь в Бремене и разделявшего идеологию ИГИЛ*.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ