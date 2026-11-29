На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.12 комментариев
Подросток попал в больницу из-за падения металлической трубы на соревнованиях
В Новосибирской области труба упала на подростка на соревнованиях
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после того, как во время соревнований по футболу на несовершеннолетнего участника рухнула металлическая труба.
Во время проведения соревнований по футболу на несовершеннолетнего участника с высоты около трех метров упала металлическая труба, предназначенная для крепления баскетбольного кольца, сообщает прокуратура Новосибирской области в Мах.
В результате инцидента пострадавший получил рваную рану бедра. Подросток был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему потребовалась хирургическая операция для устранения последствий травмы.
Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства травмирования ребенка на спортивном мероприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Владивостоке прокуратура начала проверку обстоятельств травмирования рабочего в торговом центре.
В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет.
Несовершеннолетний в Новосибирске погиб от удара электрическим током при касании водосточной трубы.