В Новосибирской области труба упала на подростка на соревнованиях

Tекст: Ольга Иванова

Во время проведения соревнований по футболу на несовершеннолетнего участника с высоты около трех метров упала металлическая труба, предназначенная для крепления баскетбольного кольца, сообщает прокуратура Новосибирской области в Мах.

В результате инцидента пострадавший получил рваную рану бедра. Подросток был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему потребовалась хирургическая операция для устранения последствий травмы.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства травмирования ребенка на спортивном мероприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Владивостоке прокуратура начала проверку обстоятельств травмирования рабочего в торговом центре.

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