Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
К поискам пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка привлекли беспилотники
В Башкирии спасатели задействовали водолазов и беспилотную авиацию для поисков 13-летнего подростка, который пропал во время рыбалки на реке Ай.
В Мечетлинском районе Башкирии продолжаются поиски 13-летнего подростка, пропавшего на реке Ай. К операции привлекли водолазов уфимского поисково-спасательного отряда и беспилотную авиацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Ведутся поиски, задействованы водолазы уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также беспилотная авиация», – заявили агентству в ведомстве.
Об исчезновении мальчика сообщил его друг, с которым они вместе находились на рыбалке. По информации администрации района, инцидент произошел в деревне Аюпово, сообщение о происшествии поступило в час ночи по местному времени 9 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце к поискам пропавшего в Тверской области подростка присоединились кинологические расчеты.
В сентябре промедление родственников серьезно осложнило поиски исчезнувшего мальчика под Тверью.