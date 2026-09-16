На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Ошибка родителей усложнила поиски пропавшего под Тверью подростка
Масштабные поиски исчезнувшего месяц назад 14-летнего мальчика серьезно осложнились из-за промедления родственников и самостоятельных действий односельчан на тяжелой технике, сообщили в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».
Заявление о пропаже ребенка поступило спасателям лишь 16 августа, спустя сутки после его исчезновения, пояснили в отряде, передает РИА «Новости».
Родственники упустили драгоценное время, а местные жители пытались вести розыск самостоятельно на тракторах и лошадях. Подобная самодеятельность могла полностью уничтожить оставленные школьником следы.
Представитель тверского поисково-спасательного отряда «Сова» назвала промедление критическим фактором. «Были потеряны сутки! В службы родители обратились только спустя сутки после пропажи мальчика. Это очень много для поиска в природной среде, тем более несовершеннолетнего», – рассказала волонтер.
Ситуацию усугубляет отсутствие понятного мотива ухода ребенка в лес, из-за чего территория поиска значительно расширилась. Спасателям приходится прочесывать сложный рельеф с болотами, и на данный момент отработано более 80 квадратных километров.
Известно, что перед исчезновением подросток находился на рыбалке с отцом и его приятелем, которые предположительно распивали спиртное. После ссоры со взрослыми школьник ушел в сторону леса, где позже нашли только его шлепанец. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В июле следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи пятилетнего мальчика под Тверью.
Позже ребенок самостоятельно вернулся домой живым и невредимым.
В середине сентября брянские волонтеры благополучно отыскали исчезнувшего 13-летнего школьника.