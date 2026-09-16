На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Россиянина с паспортом Канады осудили за госизмену
Гражданин России и Канады получил семь лет строгого режима за госизмену
Мужчина с двойным гражданством России и Канады получил семь лет колонии строгого режима за оказание помощи иностранному государству.
Суд в Республике Коми приговорил гражданина России и Канады к семи годам лишения свободы за государственную измену, передает РИА «Новости».
Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Вынесен обвинительный приговор гражданину России и Канады Зюзеву Н.Ф., задержанному за государственную измену в форме оказания иной помощи иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Помимо основного срока, суд назначил мужчине ограничение свободы на один год после освобождения. Решение было принято на основании материалов, собранных силовиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд отправил россиянина Сергея Деревянко в колонию на 12 лет за государственную измену.
Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину России и подданному Швеции Максиму Артемову за перевод средств ВСУ.
Московский областной суд осудил жителя Химок на 14 лет за передачу украинским спецслужбам информации об инфраструктуре аэропорта Шереметьево.