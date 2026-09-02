Россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену

Россиянин со шведским гражданством получил 14 лет за перевод денег ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину России и подданному Швеции Максиму Артемову, признанному виновным в государственной измене, передает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что решение суда вступило в законную силу.

«Решением суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 200 тыс. рублей», – отметили в ЦОС. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

По данным ведомства, ранее осужденный за разбой мужчина после освобождения в 2002 году переехал в Швецию, где получил гражданство. В 2021 году он переселился в Одессу, откуда в 2024 году перевел деньги военнослужащему украинской армии со своего счета в шведском банке Revolut.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в одном из международных аэропортов во время его очередного визита в Россию. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю расследовал уголовное дело по статье о госизмене. В спецслужбе добавили, что все лица, оказывающие содействие противнику, понесут заслуженное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд приговорил жителя Рязани к 14 годам колонии за финансовую помощь подконтрольному Киеву вооруженному формированию.

В июле суд назначил журналистке Дарье Шипачевой 12 лет лишения свободы за организацию канала финансирования ВСУ.

В июне Южный окружной военный суд осудил на 14 лет Марину Мешкову за перевод денежных средств украинской армии.