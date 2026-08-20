Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Вынесен приговор переводившему деньги украинской разведке жителю Рязани
Суд приговорил обвиняемого в госизмене рязанца к 14 годам колонии
За финансовую помощь подконтрольному Киеву вооруженному формированию россиянин отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 10 месяцев.
Судебная инстанция признала гражданина России виновным по статье о государственной измене, передает ТАСС.
Установлено, что фигурант переводил денежные средства военизированной группировке, которая напрямую подчиняется Главному управлению разведки украинского министерства обороны.
«Рязанский областной суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и со штрафом 200 тыс. рублей», – сообщили представители пресс-службы инстанции.
Позднее судебная коллегия Первого апелляционного суда общей юрисдикции пересмотрела вынесенный вердикт. В результате срок тюремного заключения был официально сокращен до 14 лет и десяти месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный в Рязанской области украинский шпион признался в сотрудничестве с киевским режимом.
Ранее суд назначил другому жителю этого региона 18 лет лишения свободы за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб.
В июне Южный окружной военный суд приговорил женщину к 14 годам заключения за перевод денежных средств украинской армии.