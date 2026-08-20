Вынесен приговор переводившему деньги украинской разведке жителю Рязани

Суд приговорил обвиняемого в госизмене рязанца к 14 годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Судебная инстанция признала гражданина России виновным по статье о государственной измене, передает ТАСС.

Установлено, что фигурант переводил денежные средства военизированной группировке, которая напрямую подчиняется Главному управлению разведки украинского министерства обороны.

«Рязанский областной суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и со штрафом 200 тыс. рублей», – сообщили представители пресс-службы инстанции.

Позднее судебная коллегия Первого апелляционного суда общей юрисдикции пересмотрела вынесенный вердикт. В результате срок тюремного заключения был официально сокращен до 14 лет и десяти месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный в Рязанской области украинский шпион признался в сотрудничестве с киевским режимом.

Ранее суд назначил другому жителю этого региона 18 лет лишения свободы за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб.

В июне Южный окружной военный суд приговорил женщину к 14 годам заключения за перевод денежных средств украинской армии.