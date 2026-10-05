Tекст: Антон Антонов

«В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора. Они будут задействованы для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают охватывать очаги сопротивления ВСУ внутри Волчанского котла, активных действий со стороны украинских формирований не зафиксировано.

Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Подсреднего, Кирилловки, Томаховки, Михайловки, Слатино, Светличного, Песочина, Русских Тишков, Дергачей, Шестакового, Широкого, Терновой, Варваровки и Рубежного.

На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения ведут стрелковые бои в районе Алисовки, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении расчетов БПЛА ВСУ, продвинувшись в районах Котовки, Варваровки, Резниково, Купино и Аннополья.

Одновременно штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продавливание обороны украинских войск в Сумской области.

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Вакаловщины, Шевченково и Мироновки. В Сумском районе штурмовые группы продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе существенных изменений не отмечается, но расчеты БПЛА активно работали по позициям ВСУ.

Сообщается, что военная администрация Сумской области разворовала средства, выделенные на установку мобильных укрытий: из 30 запланированных защитных сооружений подрядчик возвел только три, а ответственные чиновники объяснили срыв контракта российскими обстрелами.

Российская авиация поразила позиции ВСУ в районе Лесковщины в Черниговской области.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области и тем самым усилили давление на украинские формирования.

В субботу штурмовые подразделения группировки «Север» при попытке прорыва ВСУ из окружения уничтожили две бронемашины в районе Волчанска.

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