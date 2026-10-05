Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков
В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора, которые намерены участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.
«В Харьков прибыло подразделение наемников из Эквадора. Они будут задействованы для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают охватывать очаги сопротивления ВСУ внутри Волчанского котла, активных действий со стороны украинских формирований не зафиксировано.
Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Великого Бурлука, Подсреднего, Кирилловки, Томаховки, Михайловки, Слатино, Светличного, Песочина, Русских Тишков, Дергачей, Шестакового, Широкого, Терновой, Варваровки и Рубежного.
На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения ведут стрелковые бои в районе Алисовки, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении расчетов БПЛА ВСУ, продвинувшись в районах Котовки, Варваровки, Резниково, Купино и Аннополья.
Одновременно штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продавливание обороны украинских войск в Сумской области.
Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Вакаловщины, Шевченково и Мироновки. В Сумском районе штурмовые группы продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе существенных изменений не отмечается, но расчеты БПЛА активно работали по позициям ВСУ.
Сообщается, что военная администрация Сумской области разворовала средства, выделенные на установку мобильных укрытий: из 30 запланированных защитных сооружений подрядчик возвел только три, а ответственные чиновники объяснили срыв контракта российскими обстрелами.
Российская авиация поразила позиции ВСУ в районе Лесковщины в Черниговской области.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области и тем самым усилили давление на украинские формирования.
В субботу штурмовые подразделения группировки «Север» при попытке прорыва ВСУ из окружения уничтожили две бронемашины в районе Волчанска.