В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Кабмин: Заключение соглашений с АЗС для контроля цен фактически завершено
Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке сообщил, что работа по заключению соглашений между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями для сдерживания цен на горючее фактически завершена.
На совещании по ситуации на рынке топлива под председательством Новака представители Минэнерго, ФАС, ФНС, Госдумы и Совета Федерации, региональные власти и отраслевые компании обсудили меры по стабилизации цен и обеспечению поставок горючего, сообщается на сайте правительства.
Вертикально интегрированные нефтяные компании отчитались об увеличении производства нефтепродуктов, импорте топлива и перестройке логистических цепочек, а также о дополнительных шагах по стабилизации внутреннего рынка. Региональные власти доложили о запасах топлива, загруженности сетей АЗС и динамике цен, отдельно рассмотрели ситуацию в Орловской области, Ставропольском крае, Республике Ингушетия и Петербурге.
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что на рынке нефтепродуктов продолжается активная работа по пресечению нарушений антимонопольного законодательства: возбуждено 76 дел, выдано 125 предупреждений, из которых 99 уже исполнено, что привело к локальному снижению цен на топливо. В ФАС отметили, что процесс заключения соглашений между региональными властями и независимыми АЗС для регулирования ценовой ситуации фактически завершен.
«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка», – отметил Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-премьер Александр Новак потребовал от ведомств и компаний максимально быстро восстановить мощности НПЗ и нарастить поставки топлива на внутренний рынок.
В октябре Новак поручил профильным ведомствам активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов горючим.
Федеральная антимонопольная служба договорилась с независимыми операторами автозаправочных станций в 35 регионах о сдерживании стоимости топлива.