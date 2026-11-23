В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Полиция Испании нашла украденную 47 лет назад скульптуру Девы Марии
МВД Испании: Полиция нашла похищенную 47 лет назад скульптуру Девы Марии
Национальная полиция Испании обнаружила в Британии деревянную скульптуру Девы Марии XIII века, которую 47 лет назад похитили из прихода в Наварре.
Романская скульптура из орехового дерева была украдена в 1979 году из прихода Сан-Педро-де-Меос известным похитителем религиозных ценностей Эриком Бельгийцем, сообщает МВД Испании.
В ведомстве пояснили, что поиски возобновились в апреле 2026 года после получения новой информации о краже. Выяснилось, что статуя выставлялась на ярмарке искусств в Маастрихте в 2020 году, после чего сменила нескольких антикваров и коллекционеров.
В итоге реликвию нашли в коллекции испанского искусства на территории Британии. Операция прошла при поддержке лондонской полиции и посольства Испании. Текущий владелец добровольно передал скульптуру правоохранителям для возвращения на родину.
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