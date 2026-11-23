В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Застрявшие на арестованном в Индии танкере российские моряки отправились домой
Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами передан индийской команде
Арестованный в Индии танкер Unity официально передан под управление индийской команды, а российские моряки возвращаются на родину, сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.
«Сегодня, 23 ноября 2026 года, в 16.30 по местному времени (14.00 мск) танкер был официально передан под управление назначенного индийской стороной капитана и его команды», – приводит сообщение ТАСС.
В генконсульстве уточнили, что экипаж из восьми россиян и одного египтянина доставлен на берег. Ожидается, что 24 ноября они вылетят из аэропорта Бхубанешвар и вернутся домой к концу дня 25 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дипломаты анонсировали возвращение россиян с арестованного в Индии танкера.
В начале месяца первую часть экипажа вернули на родину.
В прошлом месяце находящийся в аварийном состоянии танкер Unity отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.