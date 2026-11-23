Tекст: Валерия Городецкая

Лавров заявил, что действия израильской армии углубляют риски нового военного противостояния в Ливане, которого Россия хотела бы избежать, отметив, что операции израильских сил продолжаются и усиливают угрозу эскалации.

Министр назвал ситуацию в Ливане «очень тревожной» и подчеркнул, что она не улучшается, указав на продолжающееся напряжение на юге страны и опасность перерастания инцидентов в широкий конфликт, сообщается на сайте МИД.

По словам Лаврова, для России важно сохранить структуру ливанского государства и не допустить подрыва «тонкого баланса» между тремя основными группами населения страны, поскольку нарушение этого равновесия грозит тяжелейшими последствиями для внутренней стабильности Ливана и всего региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае удара по Ирану.

В воскресенье президент Ливана Джозеф Аун потребовал от Израиля вывода войск с юга страны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил о возможной военной операции Израиля в Сирии и риске нового конфликта в регионе.