70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Актер из сериалов «Санта-Барбара» и «Друзья» Ларри Пойндекстер умер после ДТП
Deadline: Актер Пойндекстер скончался в 66 лет после наезда машины
В Лос-Анджелесе на 67-м году жизни после дорожно-транспортного происшествия скончался американский актер Ларри Пойндекстер, сыгравший в сериалах «Друзья» и «Санта-Барбара».
Актер умер 18 ноября, спустя четыре с половиной дня после того, как его сбила машина. Пойндекстер переходил улицу в районе Студио-Сити, когда на него наехал автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deadline.
После аварии его доставили в больницу, где назначили операцию из-за переломов ребер.
Ларри Пойндекстер снимался в фильмах и сериалах. Он сыграл капитана полиции Тома Фуллера в картине «Спецназ» 2003 года, а также был известен по ролям в сериалах «Санта-Барбара», «Дни нашей жизни» и «Друзья».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 86 лет скончался актер из сериала «Звездный путь» и фильмов «Люди Икс» Патрик Стюарт.
В возрасте 93 лет умер актер Том Скеррит из фильмов «Чужой» и «Лучший стрелок».
Также в Лос-Анджелесе от ножевого ранения погиб актер из фильма «Топ Ган: Мэверик» Джеймс Хэнди.