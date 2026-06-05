Убит звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» Джеймс Хэнди

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полиция расследует обстоятельства смерти американского актера Джеймса Хэнди, передает РИА «Новости».

В среду утром правоохранительные органы прибыли в лос-анджелесский район Тарзана после сообщения от мужчины, который заявил: «Я только что убил человека греха».

На месте происшествия во дворе дома полицейские обнаружили 81-летнего артиста без сознания с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Подозреваемым оказался 44-летний Майкл Гледхилл, который сам признался полиции в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, а сумма залога установлена в размере 2 млн долларов.

Известно, что задержанный является сыном женщины, состоявшей в отношениях с погибшим.

За свою карьеру Джеймс Хэнди снялся во множестве известных картин, включая «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа» и «Джуманджи». Последней работой актера стала роль бармена Джимми в военном фильме «Топ Ган: Мэверик».

В конце мая липецкий суд арестовал молодого человека за убийство собственного отца.