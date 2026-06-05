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В ДТП на трассе в Удмуртии погибли пять человек
При столкновении двух автомобилей в Удмуртии погибли пять человек, в том числе двое детей, еще пять получили ранения, сообщила Госавтоинспекция.
Трагедия произошла на территории Сарапульского района республики. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей смертельные травмы получили пять человек, еще пятеро госпитализированы, передает РИА «Новости».
«В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что пятеро пострадавших пассажиров доставлены в больницу. Известно, что среди получивших травмы есть пятилетняя девочка.
В мае на Ставрополье при столкновении двух автомобилей погибли три человека.