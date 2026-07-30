Премьер Румынии Боложан призвал снизить потребление энергии из-за остановки АЭС

Tекст: Антон Антонов

«Пользуясь случаем, я обращаюсь к гражданам Румынии, к крупным промышленным потребителям с призывом рассмотреть возможность добровольного сокращения потребления, быть внимательными к потреблению в вечерние часы, с 20.00 до 23.00, когда у нас наблюдается дефицит энергии», – заявил он в эфире телеканала Digi 24.

Боложан признал, что ситуация наносит серьезный ущерб экономике. По его словам, в прошлые годы в этот период расход дунайской воды составлял от 3 900 до 4 500 кубометров в секунду, тогда как сейчас он снизился до 1 600 кубометров в секунду и в ближайшие дни продолжит падать, передает ТАСС.

Глава ассоциации «Умная энергия» Думитру Кисэлицэ отметил, что оба реактора АЭС в Чернаводэ впервые были остановлены из-за обмеления Дуная. Он указал, что страна лишилась 20% резервной мощности и теперь вынуждена будет наращивать импорт электроэнергии, что приведет к росту цен для потребителей. По оценке эксперта, такой режим работы энергосистемы может сохраняться до 30 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае.

Компания Nuclearelectrica, являющаяся оператором электростанции, сообщила, что из-за низкого уровня воды второй энергоблок будет остановлен в четверг.



Вследствие обмеления Дуная круизный лайнер Viking Ullur под флагом Швейцарии сел на мель у румынского села Гырла-Маре.

На венгерской АЭС «Пакш» управляющая компания MVM Paksi Atomeromu Zrt сократила мощность энергоблоков из-за дальнейшего падения уровня воды в Дунае.