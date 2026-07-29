Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

Tекст: Борис Джерелиевский

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Ульяновск» выведена из эллинга на заводе «Севмаш». «Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева», – рассказали в Минобороны России. Командир экипажа капитан первого ранга Вячеслав Самойлов разбил о корпус судна традиционную бутылку шампанского, после чего крейсер начал выход в акваторию предприятия.

«"Ульяновску" предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний», – отметил адмирал Моисеев. По его словам, крейсер включат в состав Северного флота. Как ожидается, это произойдет в конце 2027 года.

Строительство седьмого атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Ульяновск» проекта «Ясень-М» началось в 2017 году. Вокруг названия новой лодки – как и самого ее проекта – некоторое время назад сохранялась некоторая интрига.

Дело в том, что в начале 2021 года в СМИ появилось сообщение, что постройка «Ульяновска» ведется не по проекту 885М, а по проекту 09853. То есть речь шла о строительстве не подводного крейсера, а третьей по счету атомной подводной лодки специального назначения – носителя ядерных беспилотных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Причем указывалось, что субмарина будет передана ВМФ до 2027 года вместе с подводными беспилотными аппаратами.

Сроки закладки и планируемого спуска на воду, а также название подводной лодки совпадали полностью. Это наводило на мысль, что сообщение о закладке 28 июля 2017 года именно «Ясеня-М» было либо ошибкой, либо сознательной дезинформацией, что исключать нельзя, учитывая секретность работ как по АПЛ проекта 09853, так и по «Посейдонам». Проекты 885М и 09853 имеют слишком много конструктивных различий, чтобы в процессе уже начавшегося строительства можно было бы поменять один на другой.

Однако в феврале текущего года на встрече ульяновского губернатора Алексея Русских и капитана первого ранга Вячеслава Самойлова было четко указано, что «Ульяновск» – подводный крейсер проекта 885М. Более того, пресс-служба областного руководства впервые продемонстрировала макет «Ульяновска», который однозначно указывал, что это именно «Ясень-М».

Субмарины этого проекта предназначены для уничтожения вражеских подлодок и надводных кораблей, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям как наземным, так и морским. Помимо самостоятельных боевых задач, АПРК проекта 885М прикрывают районы боевого патрулирования стратегических подводных ракетных крейсеров проекта «Борей», несущих на своих бортах межконтинентальные баллистические ракеты, и, вероятно, АПЛ специального назначения проекта 09853.

Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» был заложен уже после распада Советского Союза, в 1993 году. Но уже в 1996 году строительство было заморожено, а возобновлено только спустя восемь лет. В 2010 году он был спущен на воду, а вошел в состав Северного флота ВМФ России в 2014 году.

Все последующие подводные крейсеры строятся по проекту 885М (08851) «Ясень-М». На текущий момент построено пять кораблей, еще три строятся, один («Ульяновск») только что спущен на воду, а еще один – «Пермь» – проходит ходовые испытания перед вхождением в состав ВМФ. Совсем недавно, в июне, заложена АПЛ «Мурманск». Кроме того, планируется закладка еще одного АПРК («Братск»).

Изначально планировалось строительство 30 субмарин, однако впоследствии число «Ясеней-М» было существенно сокращено. И причины этого очевидны – лодки проекта 885М чрезвычайно дорогие. Американские источники определяют стоимость субмарины в 1,6 млрд долларов, также называлась сумма в 47 млрд рублей. По различным оценкам, ее цена в полтора-два раза выше, чем у ракетного подводного крейсера проекта 955 «Борей».

В чем причина такой дороговизны?

Подводный крейсер получил максимально возможные тактико-технические характеристики – можно сказать, предельные. При его создании были использованы принципиально новые решения, коснувшиеся не только электроники, но и несущей конструкции.

Например, в отличие от предшественников, корпус лодки не двойной, а полуторный. Внешний легкий корпус закрывает основной только в носовой части корабля, а также ракетные шахты в районе надстройки. Это существенно снизило шумность АПЛ в низкочастотном диапазоне.

Сам корпус выполнен из маломагнитной высокопрочной стали и имеет специальное покрытие, снижающее радиозаметность. Корабль получил одновальный движитель с лопастями специальной формы, обеспечивающий в том числе и малошумность. Также шумность снижена за счет использования на малых скоростях гребного электродвигателя.

Торпедные аппараты расположены не в носовой части лодки, а смещены ближе к центру. В носу находится гидроакустический комплекс (МГК-600 «Иртыш-Амфора» на «Ясене» и «Аякс» – на «Ясене-М») с габаритной сферической антенной, позволяющей обнаруживать подводную лодку противника на больших расстояниях. На центральном посту находится выход в самовсплывающую спасательную камеру, рассчитанную на размещение всего экипажа.

«Ясень» и «Ясени-М» имеют восемь вертикальных шахт, в которых размещаются универсальные контейнерные пусковые установки с крылатыми ракетами (по четыре или по пять ракет в каждой шахте) «Калибр», «Калибр-М» и «Оникс» или гиперзвуковой 3М22 «Циркон».

Вышедшая 23 августа 2025 года на ходовые испытания «Пермь» проекта 885М стала первой многоцелевой АПЛ, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Впрочем, возможность применения этого грозного и эффективного оружия конструктивно заложена для всех лодок данного проекта. «Пермь» просто первой получила их на вооружение. Напомним, что скоростные характеристики «Циркона» – до 9 Махов (11 025 км/час), в совокупности с маневрированием делают его перехват невозможным даже для самых современных ПВО противника.

Даже нынешнее, сравнительно небольшое количество «Ясеней-М» способно оказывать сдерживающее воздействие на любых потенциальных противников. Общий залп лодок данного проекта составляет уже 40 ракет. И залп из сорока «Цирконов» – это сила, способная противодействовать даже сильнейшим в мире американским авианосным ударным группам.

Кроме того, «Ясени-М» способны вести охоту за любыми кораблями ВМС потенциального противника, выступая в роли перехватчика. Малозаметные «Ясени-М» способны скрытно выходить на рубежи пуска ракет, сохраняя незаметность для противолодочных сил НАТО. Такая субмарина способна обеспечить блокаду вражеского порта или портов, пресечь враждебные или незаконные перевозки – разумеется не в Черном или Балтийском море, а на океанских просторах или в Средиземном море.

В свете этого визит АПРК «Казань» (головной корабль проекта 885М) на Кубу в июне 2024-го вызывал беспокойство США. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх тогда заявила, что Вашингтон серьезно относится к таким маневрам. Таким образом, «Ясень-М» является мощным универсальным инструментом неядерного сдерживания, который полностью оправдывает вложенные в него средства.

А что до третьей АПЛ специального назначения проекта 09853, которую, вероятно, по ошибке обозначили как «Ульяновск», то можно не сомневаться, что ее строительство идет (запланировано строительство четырех носителей «Посейдонов»), и вполне вероятно, что на воду она будет спущена до конца текущего года, хотя называться будет по-другому.