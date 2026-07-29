Лавров рассказал, как чудом спасся во время конной прогулки

Лавров рассказал о спасении во время конной прогулки на Алтае

Tекст: Вера Басилая

Вспоминая поездку на Алтай, Лавров рассказал о сплаве по реке Катунь и последующей конной прогулке. «Наверное, случалось. Некоторые истории я бы не хотел вспоминать», – ответил дипломат на вопрос о событиях, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме чуда, кроме Бога, передает ТАСС.

Лавров пояснил, что занимался конным спортом в студенческие годы, поэтому имел необходимый опыт управления животным. По его словам, во время спуска лошади внезапно понесли, при этом с одной стороны находилась гора, а с другой – глубокий обрыв.

Скакун одного из спутников министра едва не сбил его в пропасть. Дипломат отметил, что лишь благодаря счастливой случайности им удалось вовремя остановиться и избежать трагедии.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что в детстве его тайно крестили в одном из православных храмов Ногинска.