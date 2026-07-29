Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Лавров рассказал, как чудом спасся во время конной прогулки
Лавров рассказал о спасении во время конной прогулки на Алтае
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что едва не сорвался со скалы на Алтае из-за внезапно понесшей лошади, однако смог удержаться в седле.
Вспоминая поездку на Алтай, Лавров рассказал о сплаве по реке Катунь и последующей конной прогулке. «Наверное, случалось. Некоторые истории я бы не хотел вспоминать», – ответил дипломат на вопрос о событиях, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме чуда, кроме Бога, передает ТАСС.
Лавров пояснил, что занимался конным спортом в студенческие годы, поэтому имел необходимый опыт управления животным. По его словам, во время спуска лошади внезапно понесли, при этом с одной стороны находилась гора, а с другой – глубокий обрыв.
Скакун одного из спутников министра едва не сбил его в пропасть. Дипломат отметил, что лишь благодаря счастливой случайности им удалось вовремя остановиться и избежать трагедии.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что в детстве его тайно крестили в одном из православных храмов Ногинска.