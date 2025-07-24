Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»

Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.