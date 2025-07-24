Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.5 комментариев
Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
На совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам стратегии развития подводных сил ВМФ поручил продолжить серийное производство подводных атомных крейсеров проекта «Ясень-М», передает ТАСС.
Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударной мощи сил общего назначения российского флота. «В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», – заявил Путин во время встречи.
В ходе совещания также обсуждался вклад этих кораблей в укрепление обороноспособности страны и развитие флота в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».