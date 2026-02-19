Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Краснов: Любые проявления коррупции будут караться
В судебной системе России исключат любые компромиссы и двойные стандарты при выявлении фактов взяточничества и кумовства, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Глава суда особо отметил необходимость соблюдения чистоты рядов. Он указал, что снисхождения к нарушителям закона не будет, передает ТАСС.
«Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны», – подчеркнул Краснов.
Также Краснов призвал судей блокировать попытки легализации преступных доходов через фиктивные процессы.