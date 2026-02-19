Более 100 машин застряли в огромной пробке из-за массовых аварий в Подмосковье

Tекст: Ольга Иванова

В Подмосковье на трассе М4 «Дон» образовалась огромная 20-километровая пробка, причиной которой стали массовые аварии, сообщает РИАМО. По данным Mash, в заторе на трассе находятся более 100 автомобилей.

Дорожные происшествия произошли не только в Московской области, но и в соседних регионах. В частности, аварии зафиксированы у Богородицка, Узлового и Ефремова в Тульской области, где на обочинах и в кюветах оказалось не менее восьми машин.

Серьёзные транспортные проблемы возникли и на других направлениях. На трассе М3 «Украина» возле Обнинска образовалась пробка длиной 15 км, а на М10 автомобили стоят под Тверью и в районе Зеленограда. На Горьковском шоссе у Ногинска полностью перекрыли движение.

Сложная ситуация наблюдается на въездах во все крупные города региона, что значительно усложнило передвижение по основным дорожным артериям Подмосковья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 85-м километре автодороги «Дон» произошла серия столкновений с участием двенадцати транспортных средств. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области четыре человека получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и бензовоза.