«Единая Россия» предложила включить поддержку российских брендов в народную программу

Tекст: Елизавета Шишкова

«Единая Россия» предложит в новой народной программе дополнительные меры поддержки российских производителей, говорится на сайте партии. На круглом столе «Выбирай своё: как сделать российские бренды выбором №1», прошедшем в Екатеринбурге на форуме «Есть результат!», представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили, как сделать знак «Сделано в России» главным показателем качества для покупателей и повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Управляющий директор продуктового офиса АО «Российский экспортный центр» Марк Мурашко из «Российского экспортного центра» отметил, что народная программа партии уже позволила добиться высокого уровня импортозамещения, а теперь важно расширить доступ российских производителей на федеральные и зарубежные рынки.

Старший оператор «Боровской Бумажной Компании» Тюменской области Егор Жураковский заявил: «Мы доказали, что умеем делать продукт, за который не стыдно. Это результат того, что страна сделала ставку на своего производителя. И это – заслуга партии». Он также выступил за приоритетную выкладку российских товаров на полках магазинов и визуальное выделение региональных брендов.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части снижения издержек, совершенствования логистики и продвижения национального бренда «Сделано в России».

Марк Мурашко отметил, что для роста несырьевого экспорта необходимо обеспечить узнаваемость российской продукции за рубежом и сделать экспортную инфраструктуру доступнее.

Гендиректор ООО «Салехардский комбинат», спикер от круглого стола на пленарном заседании Владимир Попов предложил создать механизм приоритетного размещения отечественных товаров всех отраслей на уровне глаз покупателей, а также специальные полки для победителей конкурса «Родная игрушка» и местных производителей.

Координатор направления «Экономика развития» народной программы партии, зампред Совета Федерации Николай Журавлёв подчеркнул, что продвижение региональных брендов – один из приоритетов, а поддержка должна быть адресной и усиливаться в наиболее перспективных отраслях.

На форуме также обсудили меры по повышению привлекательности рабочих профессий, модернизации системы профобразования и трудоустройства. Директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина Мария Карабут предложила модернизировать портал «Работа России» с помощью искусственного интеллекта, чтобы сократить путь от обучения к трудоустройству.

Она заявила: «Поиск работы должен быть простым и умным. Мы предлагаем модернизировать портал «Работа России» и превратить его в сервис, который сам помогает человеку: видит его навыки, подсказывает подходящие вакансии, предлагает понятный маршрут – что подтянуть, где доучиться, куда можно вырасти. Здесь можно и нужно использовать возможности искусственного интеллекта. Это сильно сократит путь от обучения к рабочему месту».

Председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалёв из «Клуба молодых промышленников» отметил важность прозрачности карьерного роста для молодежи и роль государства в поддержке предприятий.

«Молодёжь хочет видеть свое будущее. Нам нужны понятные «карьерные навигаторы». Когда абитуриент, поступая в колледж, чётко понимает: через два года он – оператор станка с конкретным окладом, а через 10 лет – начальник участка, он не уедет за туманными перспективами в столицу. Завод должен стать самым надёжным социальным лифтом, а государство – гарантировать предприятиям поддержку в создании таких условий», – подчеркнул Антон Ковалёв.

Все предложения, высказанные на форуме, будут включены в новую народную программу «Единой России», которую партия представит в августе на втором этапе Съезда. Программа будет состоять из двух частей: предвыборной и стратегической, определяющей идеологические и ценностные ориентиры на десятилетия.