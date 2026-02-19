Tекст: Елизавета Шишкова

Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым для проведения специальной военной операции, тогда как киевскому режиму оказывает поддержку весь мир, передает ТАСС. Медведев отметил, что СВО полностью изменила отношение к беспилотной авиации, и страна быстро достигла значимых результатов в этой сфере.

Он поблагодарил всех, кто работает над созданием инноваций, подчеркнув вклад как крупных предприятий, так и небольших гаражных производств.

В ходе выступления Медведев заявил: «Понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится на этом направлении, начиная от крупных производств и заканчивая гаражными разными производствами, потому что там создаются новации, которые впоследствии используются и в больших производствах».

Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского полезным идиотом и отметил сокращение территории страны при его правлении.

Медведев заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране. Он также отметил, что несмотря на фактически развернутую блокаду, Россия осваивает самостоятельное производство и формирует уникальные компетенции для будущего развития.