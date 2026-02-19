Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Медведев заявил о полной самостоятельности России в оснащении для СВО
В условиях, когда страны Запада оказывают поддержку Киеву, Россия самостоятельно обеспечила себя всем необходимым для СВО, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время отчетно-программного форума партии.
Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым для проведения специальной военной операции, тогда как киевскому режиму оказывает поддержку весь мир, передает ТАСС. Медведев отметил, что СВО полностью изменила отношение к беспилотной авиации, и страна быстро достигла значимых результатов в этой сфере.
Он поблагодарил всех, кто работает над созданием инноваций, подчеркнув вклад как крупных предприятий, так и небольших гаражных производств.
В ходе выступления Медведев заявил: «Понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится на этом направлении, начиная от крупных производств и заканчивая гаражными разными производствами, потому что там создаются новации, которые впоследствии используются и в больших производствах».
Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского полезным идиотом и отметил сокращение территории страны при его правлении.
Медведев заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране. Он также отметил, что несмотря на фактически развернутую блокаду, Россия осваивает самостоятельное производство и формирует уникальные компетенции для будущего развития.