    Россия и Китай меняют план нападения США на Иран
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 19:57 • Новости дня

    Медведев заявил о полной самостоятельности России в оснащении для СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях, когда страны Запада оказывают поддержку Киеву, Россия самостоятельно обеспечила себя всем необходимым для СВО, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время отчетно-программного форума партии.

    Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым для проведения специальной военной операции, тогда как киевскому режиму оказывает поддержку весь мир, передает ТАСС. Медведев отметил, что СВО полностью изменила отношение к беспилотной авиации, и страна быстро достигла значимых результатов в этой сфере.

    Он поблагодарил всех, кто работает над созданием инноваций, подчеркнув вклад как крупных предприятий, так и небольших гаражных производств.

    В ходе выступления Медведев заявил: «Понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится на этом направлении, начиная от крупных производств и заканчивая гаражными разными производствами, потому что там создаются новации, которые впоследствии используются и в больших производствах».

    Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского полезным идиотом и отметил сокращение территории страны при его правлении.

    Медведев заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране. Он также отметил, что несмотря на фактически развернутую блокаду, Россия осваивает самостоятельное производство и формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    19 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы.

    Каждый житель страны может внести свои идеи на специальном сайте естьрезультат.рф, об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев во время пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге.

    Медведев подчеркнул, что народная программа создается не только для презентации на выборах, а главным образом для реального воплощения в виде законов, государственных решений и нормативных актов. «Народная программа, программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов», – приводит его слова Telegram-канал «Единой России».

    Медведев выразил уверенность, что только совместными усилиями можно преодолеть стоящие перед страной вызовы. По его словам, документ должен содержать реальные обязательства и быть ориентирован на интересы всех граждан России. Он отметил, что главным капиталом партии является доверие людей, и именно его «Единая Россия» намерена заслуживать и оправдывать, чтобы достичь самых высоких результатов и добиться победы в важных для страны направлениях.

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    19 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Украине столкнулись с перебоями в коммуникациях из-за ограничений Starlink и замедления мессенджера Telegram, сообщает Bloomberg.

    Российские военные на Украине испытывают серьезные затруднения в коммуникации из-за ограниченного доступа к интернет-системе Starlink и ужесточения контроля над мессенджером Telegram. По данным проармейских каналов, поддержанных украинскими и европейскими дипломатами и аналитиками, эти ограничения нарушили работу на передовой и затруднили проведение операций, сообщает Bloomberg.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил в начале февраля, что компания успешно ограничила несанкционированное использование Starlink российскими войсками. Российские военные ранее использовали терминалы для связи и управления дронами, но теперь оказались отрезаны от сервиса.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что украинские терминалы продолжают работать, и поблагодарил SpaceX за оперативное вмешательство. При этом российский регулятор Роскомнадзор с 10 февраля ввел новые ограничения на Telegram, вызвав недовольство среди военнослужащих, использующих его для связи.

    Европейские дипломаты считают, что перебои в коммуникациях значительно повлияли на эффективность российских войск, а в НАТО заявили, что недавние успехи украинцев стали возможны благодаря потере доступа россиян к Starlink. Институт изучения войны отметил, что перебои особенно осложнили использование дронов, на которые приходится около 60% огневого воздействия по линии фронта.

    В свою очередь, власти России заявляют, что перебои со Starlink не затронули систему боевого управления, а командные пункты обеспечены отечественными средствами связи.

    Однако западные оценки указывают на рост потерь российских войск, а также на привлечение новых иностранных наемников из ряда стран.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений.

    Минобороны отметило, что отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем. В Минцифры сообщили, что иностранные спецслужбы используют полученные данные через Telegram в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи.

    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    19 февраля 2026, 06:23 • Новости дня
    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа

    Представитель Белого дома Левитт ответила Зеленскому на упреки в адрес Трампа

    Белый дом ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    19 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его полезным идиотом и подчеркнув сокращение территории страны при его правлении.

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он назвал Зеленского «полезным идиотом» и выразил мнение, что чем дольше украинский лидер остается на посту, тем меньше становится территория страны.

    «Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун – полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше Украина», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В своем сообщении Медведев прокомментировал ситуацию вокруг недавнего интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сказал, что Зеленский якобы пытается воздействовать на американские власти по поводу выборов на Украине. По словам Медведева, Вашингтон не проявляет интереса к украинским выборам, а сам Зеленский, по мнению российского политика, вредит своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.


    19 февраля 2026, 03:34 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Шебекинском округе из-за удара украинского FPV-дрона пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «К сожалению, очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгорода», – сообщил губернатор в Telegram.

    По словам Гладкова, зафиксированы серьезные повреждения, наблюдается частичная потеря электричества и тепла в городе. На месте уже работают аварийные бригады, которые занимаются восстановлением инфраструктуры.

    В Шебекинском округе в результате атаки ВСУ получили ранения два мирных жителя. В селе Мешковое FPV-дрон поразил автомобиль, в котором находились мужчины. Один из пострадавших госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча, его состояние оценивается как тяжелое. Второй получил осколочные ранения лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ. Были повреждены объекты энергоинфраструктуры.

    19 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    @ Michael Bihlmayer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время трехсторонней встречи в Швейцарии участники смогли существенно продвинуться в обсуждении военных механизмов мониторинга прекращения огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

    По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

    «Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

    По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

    Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

    В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.

    19 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Медведев: Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По словам зампреда СБ России Дмитрия Медведева, несмотря на развернутую блокаду, страна осваивает самостоятельное производство, что формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вокруг страны развернута блокада, передает РИА «Новости».

    «Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже «на коленке», но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем», – сказал Медведев на встрече с рабочими завода «Уральские локомотивы».

    Медведев во время поездки в Свердловскую область заявил, что главная цель спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране.

    19 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные ликвидировали на харьковской границе диверсионно-разведывательную группу колумбийских боевиков, заманив противника в подготовленную засаду, сообщил офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным «Добрыня».

    Наемных боевиков из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, вскрыла разведка, пояснил «Добрыня» РИА «Новости».

    «Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», – сообщил военный.

    По словам собеседника, противник действовал предсказуемо и зашел в специально подготовленный «карман», где его уже ждала российская штурмовая группа. Наемники отказались сложить оружие, после чего начался стрелковый бой.

    В результате столкновения вражеский отряд был полностью уничтожен. При осмотре тел российские бойцы нашли паспорта граждан Колумбии, документы уже переданы в штаб.

    Ранее МИД России указывал, что больше всего наемников ВСУ являются гражданами латиноамериканских, преимущественно колумбийцами. Ведомство указывало, что на стороне ВСУ участвуют 20 тыс. иностранных наемников.

    19 февраля 2026, 01:13 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт с российской делегацией, вернувшейся из Женевы после переговоров по Украине, совершил посадку в московском аэропорту Внуково, сообщают информационные агентства.

    «Самолет прибыл после почти семи часов полета», – сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

    Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Внуково около 00.45 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    18 февраля 2026, 23:22 • Новости дня
    Лавров напомнил о высказываниях Зеленского и Порошенко в адрес жителей Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил об угрозах и оскорблениях со стороны украинских лидеров Владимира Зеленского и Петра Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в адрес жителей Донбасса.

    В интервью Al Arabiya Лавров заявил, что Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса, при этом не считает местное население людьми. Министр напомнил, что Зеленский называл жителей региона террористами и в 2021 году в разговоре с западным журналистом разделил население на «людей» и «существ», передает ТАСС.

    «Что говорит Владимир Зеленский? Мол, он из Донбасса не уйдет и никогда не признает то, что Россия «захватила» де-юре, надо остановиться на линии соприкосновения, но все, что Россия «захватила», это они будут считать своим и будут добиваться возвращения этих земель. А люди-то, которых ты на этих землях назвал террористами?» – сказал глава МИД.

    Лавров также напомнил о словах Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который называл детей Донбасса «нелюдями» и говорил, что они будут «гнить в подвалах».

    Глава МИД напомнил, что Зеленский употребил нецензурное слово в адрес россиян в эфире после Мюнхенской конференции, а европейские политики приветствовали такие тирады аплодисментами. Лавров подчеркнул, что президент Украины также призывал людей, ощущающих себя причастными к русской культуре, уезжать на территорию России ради будущего своих детей и внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    19 февраля 2026, 04:22 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении всех воздушных целей в Ленинградской области
    Дрозденко сообщил об уничтожении всех воздушных целей в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – говорится в сообщении Дрозденко в Telegram.

    Губернатор Ленинградской области сообщил, что «все воздушные цели» сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области. Он сообщил, что в Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    19 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине

    Мерц заявил о продолжении конфликта на Украине до истощения одной из сторон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда одна из сторон будет истощена в военном или экономическом отношении, передает РИА «Новости».

    Канцлер Германии подчеркнул, что не верит в возможность скорого урегулирования ситуации дипломатическим путем.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Также Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

