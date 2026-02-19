Медведев заявил о цели СВО обеспечить мир на десятилетия

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Свердловскую область сделал заявление о стратегических целях специальной военной операции, передает ТАСС.

По его словам, главная цель СВО заключается в обеспечении мира, стабильности и спокойного развития России на десятилетия вперед. Медведев отметил, что, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, в стране идет технологическое развитие и прогресс.

Он подчеркнул: «Самое важное, что есть в нашей стране, слава Богу, что идет развитие <…>, технологическое развитие продолжается. Но продолжается и специальная военная операция, которая безусловно будет доведена до конца. А цель <…> – обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед».

В рамках визита Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» – одну из крупнейших промышленных площадок региона и лидирующего производителя железнодорожного подвижного состава в России. Ожидается, что он осмотрит несколько цехов предприятия и встретится с коллективом завода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военнослужащие сегодня защищают суверенитет страны, который включает независимость внешней политики и самостоятельность во внутренних вопросах.

Медведев выступил с предложением рассмотреть возможность создания отдельного министерства для поддержки ветеранов спецоперации на Украине, ссылаясь на зарубежный опыт.

Он отметил, что страны, желающие поражения России и оказывающие военную помощь, становятся ее врагами.