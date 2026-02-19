Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин заявил о сложных условиях работы судей приграничных территорий
Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей
Судьи на новых и приграничных территориях трудятся в сложных условиях, связанными с риском для жизни, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
«Судьи, работающие на этих территориях, а также в приграничных, в Белгородской, Курской областях, трудятся в сложных условиях, связанных с риском для жизни подчас, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества», – отметил Путин.
Президент отметил, что особое значение сейчас приобретает работа судебной системы на исторических территориях страны. Путин назвал одной из ключевых задач укрепление потенциала судов, созданных в этих регионах, подчеркнув важность кадрового и управленческого развития судейского корпуса.