Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин признал, что существующих в стране мер поддержки демографической области пока недостаточно, говорится на сайте Кремля. На совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заявил: «Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно».

Он отметил, что негативная тенденция в этой сфере сохраняется, а рождаемость продолжает снижаться. По словам Путина, на ситуацию влияют как общемировые тренды, так и повторяющиеся демографические волны в истории страны.

Глава государства подчеркнул, что негативная динамика связана в том числе с последствиями демографических волн середины и конца XX века.

Он указал, что влияние на демографию оказывают также внешние вызовы.

Путин напомнил о важности долгосрочной задачи – сбережения и преумножения народа России. Он подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку и объективные трудности, необходимо сохранять ориентацию на рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.

