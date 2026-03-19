Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».2 комментария
Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель
Утром в четверг цена нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель, продемонстрировав заметный рост на торгах.
Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в ходе утренних торгов четверга, передает РИА «Новости».
По данным биржи, стоимость барреля марки Brent увеличивалась на 4,62%, достигая значения 112,34 доллара.
За несколько минут до этого показатель поднимался выше 113 долларов, что зафиксировано впервые с 9 марта. Майский фьючерс на американскую WTI также подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.
Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия пролива.