Рособрнадзор утвердил новые правила заполнения бланков ЕГЭ
Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году, согласно которым строго запрещены карандаши и цветные ручки, а особое внимание уделено точному копированию символов с образца.
В документе Рособрнадзора отмечается, что для всех бланков ЕГЭ допустимо использование исключительно черной гелевой или капиллярной ручки. Запрещается применять карандаши и любые цветные чернила, сообщает ТАСС.
Особое внимание уделяется точному копированию символов: участникам экзамена необходимо воспроизводить буквы и цифры строго по образцу, указанному в верхней части регистрационных и ответных бланков №1. Нарушения этого требования могут привести к аннулированию результатов.
Ответы на задания с кратким ответом и вычислениями необходимо вносить в бланк ответов №1. Для развернутых ответов предусмотрены бланки №2 (лист 1 и лист 2). Если место закончилось, выпускник вправе запросить дополнительный бланк ответов №2, но только после полного заполнения обоих листов основного бланка.
Строго запрещено делать записи или пометки вне специальных полей бланков, а также вносить какую-либо личную информацию или использовать поля, заполненные типографским способом, для дополнительных записей.
