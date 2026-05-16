Рособрнадзор утвердил новые правила заполнения бланков ЕГЭ

Tекст: Катерина Туманова

В документе Рособрнадзора отмечается, что для всех бланков ЕГЭ допустимо использование исключительно черной гелевой или капиллярной ручки. Запрещается применять карандаши и любые цветные чернила, сообщает ТАСС.

Особое внимание уделяется точному копированию символов: участникам экзамена необходимо воспроизводить буквы и цифры строго по образцу, указанному в верхней части регистрационных и ответных бланков №1. Нарушения этого требования могут привести к аннулированию результатов.

Ответы на задания с кратким ответом и вычислениями необходимо вносить в бланк ответов №1. Для развернутых ответов предусмотрены бланки №2 (лист 1 и лист 2). Если место закончилось, выпускник вправе запросить дополнительный бланк ответов №2, но только после полного заполнения обоих листов основного бланка.

Строго запрещено делать записи или пометки вне специальных полей бланков, а также вносить какую-либо личную информацию или использовать поля, заполненные типографским способом, для дополнительных записей.

