Бессмертный полк за рубежом. Как это было
Во многих странах мира отпраздновали 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты в городах проходили различные шествия и акции, звучали песни военных лет (фото: МИД РФ)
Тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в странах СНГ, а также в Китае, Австралии, Индонезии, Индии, Египте, Франции, Германии, КНДР, Аргентине, ОАЭ и других. В Пекине в шествии поучаствовали граждане России, а также потомки советских и китайских солдат. В Сеуле несколько человек шли в реконструкторской военной форме Советской армии. В Бишкеке 30-тысячная колонна растянулась на несколько кварталов (фото: МИД РФ)
Во многих странах власти и представители общественности заботятся о мемориальных комплексах, увековечивающих подвиг русского солдата. В Берлине мероприятия регулярно проходят у памятника советским воинам в Тиргартене, а также у мемориала в Трептов-парке. В Нидерландах около города Лесден расположен военный мемориал «Советское поле славы», где захоронены советские бойцы. В Кишиневе в День Победы организуется шествие к мемориалу воинской славы «Вечность» (фото: МИД РФ)
В Кремле 9 мая состоялся торжественный прием гостей президентом Владимиром Путиным. Также праздничные мероприятия прошли в российских посольствах в США, Сиднее, Армении и других странах (фото: МИД РФ)
В России состоялась акция «Окна Победы». Ребята вместе с родителями, педагогами и наставниками украшали окна домов, школ, детских и молодежных центров рисунками, трафаретами, фотографиями и символами Победы. Всего участники украсили более 4,6 млн окон по всей стране (фото: МИД РФ)
Также прошла международная акция «Сад памяти». Участники высадили миллионы деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и современности (фото: МИД РФ)
В целом празднование Дня Победы прошло более чем в 120 странах мира (фото: МИД РФ)